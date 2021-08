Qualcomm presenta la piattaforma per droni Qualcomm Flight RB5 5G

Dopo l’annuncio del programma Qualcomm® Wearables Ecosystem Accelerator Program, la società statunitense ha svelato al pubblico la prima piattaforma per droni Qualcomm Flight RB5 5G, progetto di riferimento che vuole offrire ai droni sia capacità 5G che supporto da parte dell’intelligenza artificiale.

Questa nuova soluzione aiuta ad accelerare lo sviluppo per i droni commerciali, aziendali e industriali, aprendo a molte possibilità innovative per le industrie che cercano di adottare soluzioni per droni e realizzare i vantaggi dell’intelligent edge. Alimentata dal processore Qualcomm® QRB5165 basato sulle ultime offerte IoT di Qualcomm Technologies, la piattaforma Qualcomm Flight RB5 5G intende guidare la prossima generazione di droni 5G ad alte prestazioni e basso consumo.

L’obiettivo è chiaramente quello di permettere al 5G di rivoluzionare l'industria della robotica e dei droni con capacità all’avanguardia e supporto ad applicazioni in settori come film e intrattenimento, sicurezza e risposta alle emergenze, delivery, difesa, ispezione e mappatura.

Tra le funzionalità si segnalano la connettività 5G e Wi-Fi 6, oltre che il miglioramento delle capacità di volo oltre la linea visiva di vista (BVLOS) per supportare un volo più sicuro e affidabile. Inoltre, la piattaforma Qualcomm Flight RB5 5G è dotata di un'unità di elaborazione sicura Qualcomm® per supportare le moderne richieste di protezione della sicurezza informatica dei droni come elemento chiave per la protezione dei dati e i requisiti di sicurezza.

Dev Singh, Senior Director, Business Development e General Manager della divisione Autonomous Robotics, Drones and Intelligent Machines di Qualcomm Technologies, Inc., ha dichiarato quanto segue: “Abbiamo continuato a coinvolgere molte aziende leader nel settore dei droni, abilitando oltre 200 membri dell'ecosistema globale della robotica e dei droni, oltre a guidare e promuovere costantemente la standardizzazione mondiale e le capacità 5G trasformative in organizzazioni come 3GPP, GSMA, Global UTM Alliance, Aerial Connectivity Joint Initiative (ACJA), ASTM. Siamo orgogliosi di proseguire il nostro slancio nell'abilitare la trasformazione digitale delle industrie globali svelando la piattaforma Qualcomm Flight RB5 5G, una soluzione costruita appositamente per lo sviluppo di droni con caratteristiche di autonomia e intelligenza migliorate, portando capacità di volo connesse premium ai segmenti industriali, aziendali e commerciali”.

Le aziende partner di Qualcomm Technologies sono molteplici: tra di esse figurano Verizon, AT&T, Everguard.ai, Corea Telecom, LG U+, TDK, Taiwan Mobile e molte altre, tutte pronte a offrire le migliori funzionalità per sfruttare a pieno le potenzialità di tale tecnologia.

Il design di riferimento del drone Qualcomm Flight RB5 5G è disponibile per la prevendita ora attraverso ModalAI. Il kit di sviluppo Qualcomm Flight RB5 5G dovrebbe essere disponibile nel quarto trimestre del 2021.