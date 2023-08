Qualcomm presenta la nuova serie Snapdragon G progettata per il gaming mobile

C’è anche Qualcomm tra le società protagoniste della GamesCom in corso a Colonia inquesti giorni. La società ha infatti annunciato la serie Snapdragon G, che va ad inaugurare un nuovo portfolio di prodotti realizzato per soddisfare le esigenze dei giocatori mobili.

La nuova serie Snapdragon G è articolata su vari livelli:

Snapdragon G1 è il chipset progettato per alimentare i dispositivi da gaming mobile senza ventola per lo streaming di giochi, ma anche in locale o tramite cloud. Focalizzato sulla connettività senza lag e durata della batteria, dispone di una CPU Qualcomm Kyro 8-core e GPU Qualcomm Adreno A11

vuole invece sbloccare le funzionalità complete dei giochi mobili e cloud grazie ad un processore altamente ottimizzato e le tecnologie 5G e WiFi 6/6E del sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 6700. Il primo prodotto a sfruttare questo livello è la piattaforma Snapdragon G2 Gen 1, dotato della recente CPU Kyro e la GPU Adreno A21 Snapdragon G3 è il modello ultratop, sviluppato per sfruttare al meglio le capacità di gioco di Qualcomm Technologies. La piattaforma G3x Gen 2 è dotata di CPU Kyro 8-core e GPU Adreno A32, ed offre anche miglioramenti multigenerazionali abbinati a funzionalità di gaming di fascia alta come ray tracing con accelerazione hardware, super risoluzione sui giochi, tethering con vetro XR, audio Bluetooth Premium a bassa latenza con Snapdragon Sound Technology Suite e WiFi 7 High Band Simultaneous.

"I dispositivi di gioco portatili dedicati sono il modo migliore per sperimentare i giochi mobile. Ma i giocatori vogliono poter giocare a tutti i loro giochi preferiti attraverso i dispositivi e gli ecosistemi, che siano console, PC o servizi cloud", ha dichiarato Mithun Chandrasekhar, senior director of product management di Qualcomm Technologies, Inc. "La nuova generazione di dispositivi alimentati dalla serie Snapdragon G sarà il posto migliore per i giocatori per giocare ai loro titoli preferiti, offrendo loro la possibilità di scegliere tra cloud, console, Android o PC mentre sono in movimento".