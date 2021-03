Qualcomm presenta Snapdragon 780G, è una versione in miniatura del SoC Snapdragon 888?

Qualcomm ha svelato nella giornata di oggi il chipset di fascia media premium Snapdragon 780G, uno dei suoi primi chip prodotti su nodo a 5 nanometri e descrivibile, in sostanza, come una versione “lite” del SoC di fascia alta Qualcomm Snapdragon 888: vediamo com’è più nel dettaglio.

Qualcomm Snapdragon 780G innanzitutto è dotato della CPU Kryo 670 con due core Cortex-A78 con clock a 2.4 GHz e sei core Cortex-A55 con clock a 1.8 GHz, mentre la GPU è una Adreno 642 con supporto a diverse funzionalità Snapdragon Elite Gaming. Rispetto al chip top di gamma citato, quindi, ha la differenza della mancanza del core Cortex-X1 a 2,84 GHz ad altissime prestazioni; la GPU, invece, è degna di nota grazie al supporto di HDR10 e display 1080p+ a 144Hz.

Inoltre, per quanto concerne la RAM si parla del supporto a memorie LPDDR4 con una frequenza fino a 2,1 GHz e una capacità fino a 16 GB, preparandosi quindi per dispositivi con buone prestazioni lato gaming o comparto fotocamera d’alta qualità, considerato che non manca pure un ISP 570 a triplo spettro, versione ridotta rispetto al fratello maggiore Snapdragon 888 con supporto a profondità di colore a 10 bit per foto e video, HDR10, HDR10 + e HLG lato video e gestione di una singola fotocamera fino a 84 MP con Zero Shutter Lag abilitato o una singola fotocamera fino a 192 MP in caso contrario.

Lato connettività troviamo invece il modem X53 5G offre velocità di download massime fino a 3,3 Gbps, ma manca l’mmWave, mentre figurano il supporto a Wi-Fi 6E che arriva fino a 3,6 Gbps e Bluetooth 5.2. Per vedere questi chip giungere su smartphone sarà necessario attendere ancora qualche settimana o mese, ma si prospetta una notevole popolarità per Snapdragon 780G.

A inizio marzo Qualcomm ha anche presentato Snapdragon Sound, nuovo certificato audio per smartphone di alta qualità.