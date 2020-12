Qualcomm presenta lo Snapdragon 888: l'SoC dei nuovi smartphone top di gamma

Nel corso dello Snapdragon Tech Summit Digital 2020, Qualcomm ha presentato la nuova piattaforma mobile Snapdragon 888, che troveremo sulla maggior parte degli smartphone top di gamma in arrivo nei prossimi mesi. pur senza scendere nei dettagli tecnici, la società ha annunciato che gli utenti troveranno il chipset nell'Mi 11 di Xiaomi.

Le informazioni note riguardano l'utilizzo del modem X60 5G di terza generazione, che renderà gli smartphone compatibili anche con la nuova rete mobile, a cui si aggiunge un motore per l'intelligenza artificiale di sesta generazione.

Qualcomm ha anche spiegato che lo Snadpragon 888 integra anche la terza generazione della piattaforma Elite Gaming, che è in grado di garantire "un significativo miglioramento nelle prestazioni della GPU Qualcomm Adreno", ma ha anche promesso dei significativi miglioramenti per il comparto fotografico ed ha affermato che l'SoC "triplicherà il futuro della fotografia computazionale e trasformerà gli smartphone in fotocamere di qualità professionale".

Nello specifico, gli smartphone basati sulla nuova piattaforma saranno in grado di catturare foto a 2,7 gigapixel al secondo, il che potrebbe tradursi in 120 foto con una nitidezza di 12 megapixel al secondo.

In termini di prestazioni, sarà fino al 35% più veloce rispetto al suo diretto processore.

Tra le aziende che hanno annunciato il supporto figurano LG, OnePlus, Motorola, ASUS, Lenovo e Oppo.