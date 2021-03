Qualcomm presenta Snapdragon Sound, il nuovo certificato per l'audio su smartphone

Qualcomm ha annunciato nella giornata di oggi 4 marzo 2021 la nuova piattaforma Snapdragon Sound, pensata per portare su tutti i dispositivi dotati di prodotti dell’azienda statunitense un’esperienza audio migliore possibile, come mai sentita prima. Vediamo perché e in cosa consiste esattamente.

Questa iniziativa consiste in un insieme di innovazioni audio e software come raddoppiare il flusso dati tra smartphone e cuffie True Wireless passando così dai 48 kHz ai 96 kHz 24-bit durante l’ascolto di brani musicali e da 16 a 32 kHz nel caso delle chiamate. Ma ci sono anche altri vantaggi come una maggiore stabilità del segnale, una riduzione del consumo energetico e molto altro.

Il “problema” riguarda la quantità di piattaforme Snapdragon necessarie in un dispositivo per ottenere questo certificato:

chip Snapdragon della serie 8;

sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 6900;

SoC audio Bluetooth Qualcomm QCC514x, QCC515x e QCC3056;

Qualcomm Active Noise Cancelling (ANC);

Qualcomm aptX Adaptive 24 bit 96 kHz e 89 ms di latenza;

Qualcomm aptX Voice a banda super larga;

Codec audio Qualcomm Aqsti e amplificatore smart speaker WCD938x e WSA883x;

Qualcomm Audio e Voice Communication Suite

I prodotti che rispettano questi requisiti otterranno il certificato Snapdragon Sound e, di conseguenza, potranno utilizzare l’etichetta dedicata nel packaging. Allo stato attuale, questi componenti risultano disponibili interamente solo in processori ammiraglia come Snapdragon 888 e, secondo DxOMark, uno dei pochi prodotti che debutterà con Snapdragon Sound potrebbe essere Asus ROG Phone 5, presumibilmente dotato anche di 18 GB di RAM.

James Chapman, vice presidente e direttore generale di Voice, Music and Wearables di Qualcomm ha dichiarato: “L'orecchio umano è altamente sensibile ad anomalie, latenze e altre sfide che si verificano comunemente durante lo streaming di musica, videoconferenze o giochi tramite connessioni wireless. Concentrandoci end-to-end, stiamo cercando di fornire innovazioni per risolvere i punti dolenti dei consumatori comuni in quasi tutti i punti di interazione audio”.

Qualcomm nel 2021 ha presentato anche il nuovo modem Snapdragon X65 5G.