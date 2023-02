Qualcomm presenta lo Snapdragon X75 5G: via alla nuova fase del 5G

Qualcomm annuncia oggi un’ampia serie di innovazioni legate al mondo 5G, con l’obiettivo di guidare l’evoluzione della rete di nuova generazione in vari settori.

Il colosso di San Diego ha tolto il velo da Snapdragon X75 e X72 5G Modem-RF Systems, la soluzione modem-antenna di sesta generazione basata su una nuova architettura accompagnata da una rinnovata suite software in grado di offrire numerose funzionalità per superare i limiti di connettività come copertura, latenza, efficienza energetica e mobilità. Grazie alle tecnologie incluse nello Snapdragon X75, gli OEM avranno la possibilità di offrire agli utenti esperienze di nuova generazione in vari segmenti.

Con lo Snapdragon X75 debutta sul mercato il primo sistema Modem-RF con acceleratore tensoriale hardware dedicato, il Qualcomm 5G AI Processor Gen 2 che consente prestazioni in termini d’intelligenza artificiale oltre 2,5 volte migliori rispetto alla Gen 1.

La nuova Qualcomm 5G AI Suite presenta una serie di funzionalità avanzate dedicate all’AI, tra cui figura la prima gestione del fascio mmWave assistita da sensori al mondo e la localizzazione GNSS Gen 2 basata sull’AI.

Tra le funzioni presenti nel modem Snapdragon X75 troviamo la scalabilità, il supporto Qualcomm 5G PowerSave Gen 4 e Qualcomm RF Power Efficiency Suite che migliorano la durata della batteria ed il supporto Qualcomm DSDA Gen 2 che apre le porte al 5G/4G Dual Data su due schede SIM contemporaneamente.

Qualcomm svela anche lo Snapdragon X72 5G Modem-RF System, la nuova soluzione 5G modem-to-antenna ottimizzata per l’adozione mainstream di applicazioni a banda larga mobile che supporta velocità di download ed upload muti-Gigabit.

Lo Snapdragon X75 debutterà sui dispositivi commerciali nel corso della seconda metà del 2023. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Qualcomm.