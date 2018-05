Qualcomm presenta XR1, il primo processore della compagnia interamente dedicato a VR ed AR

L'offerta di Qualcomm nel segmento dei processori sta per arricchirsi di un nuovo, innovativo prodotto: la compagnia è finalmente pronta a svelare al pubblico il nuovo XR1, un chip interamente dedicato alla realtà virtuale ed aumentata. Il suo obiettivo è quello di permettere la commercializzazione di soluzioni entry-level dedicate a VR ed AR.

L'annuncio di questo nuovo processore potrebbe non rappresentare la novità rivoluzionaria in grado di sconvolgere il mondo della realtà virtuale che molti si aspettano, ma può essere visto come una nuova opportunità per estendere l'adozione di questa tecnologia. Le sue capacità e la sua potenza di calcolo infatti sono molto più limitate rispetto a quelle che può vantare lo Snapdragon 845, il chip di punta di Qualcomm nel segmento degli smartphone, che la stessa compagnia definisce come molto più potente dell'XR1.

Quest'ultimo, sempre secondo l'azienda, sarebbe adatto solamente ai device più semplici e dal prezzo contenuto, pensati per offrire contenuti video a 360 gradi, ed equipaggiati con controller relativamente semplici che non implementano l'hand tracking. Ciò non toglie il fatto che l'XR1 sia comunque in grado di supportare le tecnologie più avanzate in questo ambito, come la gestione del movimento a sei gradi di libertà, i comandi vocali e la risoluzione 4K ad un framerate di 60 fps.

Le prime unità dotate di questo processore sono attese tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2019.