Qualcomm punta sugli indossabili con il programma Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator

Qualcomm ha delineato la sua visione globale sui dispositivi indossabili, evidenziando diverse caratteristiche significative della piattaforma Snapdragon Wear. In un evento stampa, Qualcomm Technologies ha discusso i suoi crescenti investimenti nella piattaforma e ha annunciato il nuovo Qualcomm® Wearables Ecosystem Accelerator Program.

L'azienda ha anche annunciato che più di 60 leader del settore degli indossabili come Arm, BBK, Fossil, Oppo, Verizon, Vodafone e Zebra parteciperanno al programma.

Il segmento degli indossabili è cresciuto a un ritmo molto rapido, con prodotti destinati a bambini, adolescenti, adulti e anziani attraverso casi d'uso consumer e aziendali.

"Il mercato degli indossabili è cresciuto del 21% rispetto all'anno precedente e non mostra segni di rallentamento", ha detto Jitesh Ubrani, Research Manager, WW Mobile Device Trackers, IDC. "Elementi innovativi continuano a emergere mentre i consumatori richiedono nuove forme di utilizzo nei dispositivi indossabili. Il segmento degli smartwatch sta andando ben oltre il monitoraggio della salute e del fitness, espandendosi attraverso i segmenti consumer ed enterprise, e alimentando ulteriormente la crescita della categoria."

"Le nostre piattaforme Snapdragon Wear stanno guidando il settore, alimentando smartwatch per bambini, anziani e adulti e tracker intelligenti per animali domestici e accessori", ha detto Pankaj Kedia, senior director & global head, smart wearables, Qualcomm Technologies, Inc. "Stiamo significativamente aumentando i nostri investimenti in silicio, piattaforme e tecnologie all'avanguardia e prevediamo di lanciare nuove piattaforme Snapdragon Wear in tutti i segmenti nel corso del prossimo anno per soddisfare la nostra visione a lungo termine".

Qualcomm Technologies sta continuando a investire in nuove piattaforme Snapdragon Wear per soddisfare le diverse esigenze dei clienti attraverso una moltitudine di sistemi operativi con il suo approccio architettonico ibrido unico, la gamma di versioni software e i progetti di riferimento. "Immaginiamo un mondo iper-segmentato di indossabili", ha continuato Kedia, "crediamo che Qualcomm Technologies abbia un ruolo importante da svolgere per accelerare questa realtà mettendo insieme le nostre piattaforme e gli investimenti nell'ecosistema."

Negli ultimi cinque anni, l'azienda ha spedito più di 40 milioni di unità in più di 100 paesi, ha collaborato con più di 75 produttori di dispositivi e più di 25 fornitori di servizi e ha spedito più di 250 prodotti indossabili - cioè un nuovo prodotto, in media, a settimana.

Il segmento degli indossabili è molto promettente, ma presenta anche sfide scoraggianti da affrontare nel settore. Per facilitare la collaborazione tra le aziende e accelerare le soluzioni a queste sfide, Qualcomm Technologies ha lanciato il Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program che è composto da produttori di dispositivi (ODMs), fornitori di servizi, player di piattaforma, venditori indipendenti di hardware e software (IHVs e ISVs), integratori di sistemi e lavorerà insieme agli OEMs per sviluppare e commercializzare più facilmente prodotti e soluzioni.

Il programma riunisce i leader del settore per discutere le tendenze dell'industria, condividere la nuova tecnologia e la direzione del prodotto, tenere sessioni di formazione, dimostrare i concetti, lanciare i prodotti e facilitare le sessioni di matchmaking tra gli attori dell'ecosistema. L'obiettivo collettivo dei membri è quello di accelerare il segmento dei wearables fornendo esperienze differenziate a costi di sviluppo inferiori e tempi di produzione più rapidi.

Il Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator Program fa parte del Qualcomm Advantage Network ed è aperto alle aziende che sviluppano soluzioni basate sulle piattaforme Snapdragon Wear. L'inaugurale Qualcomm Wearables Ecosystem Summit si terrà nell'autunno 2021.

Tutti i dettagli sul programma sono disponibili sul sito web dedicato.