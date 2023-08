Qualcomm è la regina del 5G: record mondiale di velocità grazie allo Snapdragon X75

Già sappiamo che Qualcomm è al lavoro sullo Snapdragon 8 Gen4, il cui rilascio è però previsto solo nel 2024 inoltrato. Mentre sviluppa il suo nuovo chip di fascia alta, la compagnia di San Diego ha anche ottenuto un record mondiale di velocità in 5G con il suo ultimo modem per smartphone, lo Snapdragon X75.

Lo Snapdragon X75 è stato annunciato da Qualcomm durante il Mobile World Congress di Barcellona di Febbraio 2023. Da allora, però, lo Snapdragon X75 non è stato utilizzato su alcuno smartphone in commercio, dal momento che il grosso dei device di fascia alta implementa un SoC Snapdragon 8 Gen2, che a sua volta monta un modem Snapdragon X70.

Tuttavia, con il lancio dello Snapdragon 8 Gen3 previsto per questo autunno, le cose dovrebbero cambiare: lo Snapdragon X75 sostituirà il predecessore su tutti i flagship in commercio, promettendo delle velocità di connessione davvero elevate. Ora, Qualcomm ha deciso di pubblicare i risultati di alcuni test effettuati con il suo modem per fargli flettere i muscoli in vista del lancio sul mercato.

In particolare, lo Snapdragon X75 è arrivato alla velocità di 7,5 Gbps con una configurazione network 5G StandAlone (SA). Il risultato è stato raggiunto utilizzando la tecnologia 4x Carrier Aggregator (4XCA) su quattro canali Time Division Duplexing (TDD) in una singola connessione downlink, insieme a 1.024 QAM.

Al di là delle specifiche tecniche del test, Qualcomm ha spiegato che lo Snapdragon X75 migliorerà nettamente la velocità del 5G, il che dovrebbe garantire un'esperienza utente di qualità nettamente superiore rispetto al modem X70 di attuale generazione. D'altro canto, riporta GizmoChina, il record mondiale di velocità in 5G di un modem Snapdragon X70 è di "soli" 3,3 Gbps, meno della metà di quelli della componente di nuova generazione.