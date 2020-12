Qualcomm rilascia i benchmark dello Snapdragon 888: Galaxy S21+ si fa vedere con il SoC

Si torna a parlare su queste pagine del nuovo "gioiellino" di casa Qualcomm, ovvero il processore Snapdragon 888. Infatti, quest'ultimo è al centro di alcuni test interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e SlashGear e come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, la società statunitense ha pubblicato i risultati fatti registrare in vari benchmark dal processore che verrà montato dai top di gamma 2021. Ricordiamo che il SoC è stato annunciato giusto qualche settimana fa.

Su AnTuTu Benchmark il processore è arrivato a 735439 punti, mentre su GeekBench sono stati raggiunti 1135 punti in single-core e 3794 punti in multi-core. I risultati diffusi da Qualcomm sembrano dunque identificare un miglioramento di oltre il 10% rispetto al processore Qualcomm Snapdragon 865. La configurazione di test include 12GB di RAM LPDDR5, 512GB di memoria interna, una batteria da 3780 mAh e uno schermo da 6,65 pollici con risoluzione 2340×1080 e refresh rate di 120Hz. Ovviamente, andrà poi testato tutto con mano. In ogni caso, potete vedere i benchmark in azione mediante il player presente qui sopra.

Nel frattempo, stando anche a quanto riportato da Gizchina (in un altro articolo) e GadgetSay, Samsung Galaxy S21 Plus sembra essere passato dalle parti della FCC. Questo "passaggio" porta con sé ulteriori informazioni. Più precisamente, i documenti sembrano indicare il fatto che Galaxy S21 Plus monti proprio il processore Qualcomm Snapdragon 888, perlomeno in alcune versioni. Per il resto, sembra essere confermato il supporto a 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth e NFC.