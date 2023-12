Qualcomm, che salto per lo Snapdragon 8 Gen4! Nuovo nodo a 3 nm e addio agli E-Core

L'annuncio dello Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm risale alla fine del mese di ottobre, ma già leaker e insider hanno iniziato a parlare del suo successore. A quanto pare, infatti, l'architettura dello Snapdragon 8 Gen4 sarà ben diversa da quella del SoC di attuale generazione della compagnia di San Diego!

Stando a quanto riportato dal leaker cinese Digital Chat Station, lo Snapdragon 8 Gen4 sarà a 3 nm e verrà prodotto con il nodo N3E di TSMC, contro il nodo a 4 nm dello Snapdragon 8 Gen3 di attuale generazione. Il SoC dovrebbe avere codename SUN e, ovviamente, dovrebbe fare il suo debutto verso la fine del 2024, ad un anno esatto dallo Snapdragon 8 di terza generazione.

La parte più interessante del leak, però, riguarda la configurazione hardware dello Snapdragon 8 Gen4: la CPU dovrebbe infatti mantenere un'architettura 8 Core, ma dovrebbe dire addio agli E-Core, integrando invece due Prime Core Phoenix L e 6 P-Core Phoenix M. L'architettura senza E-Core è già stata utilizzata sul MediaTek Dimensity 9300, lanciato solo poche settimane fa dalla compagnia rivale di Qualcomm.

Con ogni probabilità, la nuova configurazione migliorerà nettamente le performance dello Snapdragon 8 Gen4 a confronto con tutti i chipset di attuale generazione. Resta però il tasto dolente dell'efficienza energetica: per esempio, il MediaTek Dimensity 9300 è stato criticato per via del suo surriscaldamento e dei consumi elevati, che dipenderebbero proprio dalla sua architettura con soli P-Core.

In parallelo, anche lo Snapdragon 8 Gen3 ha dei detrattori che ne contestano l'impatto sulla batteria degli smartphone. Come farà lo Snapdragon 8 Gen4 a risolvere il problema? Per ora non lo sappiamo, ma nei prossimi mesi avremo certamente modo di vedere il nuovo SoC di Qualcomm in azione.