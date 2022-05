Qualcomm scatenata: potente e accessibile, ecco lo Snapdragon 7 Gen1

In tandem con il lancio dello Snapdragon 8+ Gen1, Qualcomm ha annunciato l'espansione della gamma con il nuovo SoC Snapdragon 7 Gen1. Focus tutto sul gaming ad alte prestazioni e senza compromessi, con una connettività al top per intense sessioni online.

Atteso su device dei più grandi produttori sul mercato, tra cui OPPO, Xiaomi e Honor, lo Snapdragon 7 Gen1 è proiettato per il gioco in mobilità del futuro, grazie a funzionalità esclusive di Snapdragon Elite, tra cui Adreno Frame Motion Engine, per raddoppiare il framerate mantenendo un approccio conservativo lato consumi grazie a una GPU migliorata, più veloce del 20% nel rendering grafico e in grado di supportare display Quad HD+ e audio amplificato con anti-howling.

Miglioramenti a più livelli nel primo SoC Snapdragon 7-Series, che monta un ISP Qualcomm Spectra, con supporto fino a 200 MP o tre sensori fotografici in simultanea. Inoltre, con il Qualcomm AI Engine di settima generazione, la messa a fuoco automatica con Deep Learning Face Detect sarà ancora più accurata, anche quando si indossa una mascherina.

Un occhio di riguardo anche alla sicurezza, con un Trust Management Engine dedicato, e alla connettività ad alte prestazioni, con modem Snapdragon X62 5G.

Nel corso dell'evento di presentazione, Qualcomm ha anche svelato Snapdragon XR2, piattaforma per smart viewer AR Wireless di nuova generazione.