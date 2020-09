Qualcomm sfida le AirPods Pro: cancellazione adattiva del rumore per gli auricolari TWS

Nel corso della conferenza tenuta all'IFA, Qualcomm ha annunciato l'arrivo della cancellazione adattativa del rumore sugli auricolari true wireless, attraverso una soluzione chiamata "Adaptive ANC" che potrà essere usata da tutti i partner.

Qualcomm ha spiegato che la cancellazione adattiva del rumore regolerà l'audio in tempo reale in base a come gli auricolari si adattano all'orecchio, in maniera simile a come avviene sulle AirPods Pro che, come noto, regolano il livello di cancellazione del rumore 200 volte al secondo.

Il sistema Adaptive ANC è in grado di modificare automaticamente la qualità audio "in base a come si adattano alle orecchie ed alle perdite sonore degli auricolari, indipendentemente da come o dove vengono utilizzati".

Si tratta di una novità di rilievo per il mercato degli auricolari TWS, ma Qualcomm ha affermato che l'Adaptive ANC non prevede alcuna restrizione a livello di form factor delle cuffie. La tecnologia sarà integrata nell'SoC audio QCC51x, ma in futuro vedrà la luce anche in altri chip.

Qualcomm gode di una popolarità importante nel mercato del mobile, ed i propri chip sono utilizzati dalla maggior parte dei produttori, che sicuramente nei prossimi mesi si affideranno alla nuova tecnologia presentata oggi. La società lavora già con Jabra, Sennheiser, Bang & Olufsen, 1More, Audio Technica, Skullcandy e altri produttori di auricolari.