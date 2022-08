Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 senza segreti: tante migliorie per smartphone di fascia media

Lo Snapdragon Summit di metà novembre fissato da Qualcomm, colosso statunitense produttore di semiconduttori, potrebbe vedere la presentazione del SoC top di gamma Snapdragon 8 Gen 2 ma, a quanto pare, anche del chip di fascia media Snapdragon 6 Gen 1 di cui sono trapelate le specifiche tecniche complete.

A parlarne pubblicando l’immagine dell’intera scheda tecnica su Twitter è stato il noto tipster Evan Blass, come potete vedere in calce alla notizia. Osservando le principali caratteristiche notiamo che il chip verrà prodotto su nodo a 4 nanometri e vedrà la presenza di GPU Adreno con supporto a gaming HDR e API Vulkan 1.1, e di CPU Kryo a 64 bit con frequenza di clock massima pari a 2,2 GHz. Purtroppo, al momento il numero e tipo di core non è ancora noto.

Venendo al modem, si parla dello Snapdragon X62 per il supporto alla rete mobile di quinta generazione mmWave e sub-6 GHz, con supporto a download fino a 2,9 Gbps. Lato connettività abbiamo poi WiFi 6E con Qualcomm FastConnect 6700, Bluetooth 5.2. e USB 3.1.

Oltre a tutto ciò abbiamo poi la registrazione di video 4K HDR fino a 30fps, slowmotion a 270p e 240fps, Hexagon Tensor Accelerator per un migliore apprendimento automatico, ricarica Quick Charge 4+ e supporto a display FHD+ con refresh rate massimo di 120Hz.

Nell’insieme si notano importanti passi avanti rispetto all’attuale lineup Qualcomm Snapdragon 600, ma bisogna ancora prendere tutti questi dati con le pinze essendo documenti ancora non ufficiali. Sebbene la fonte sia autorevole e l’immagine trapelata risulti autentica, sempre meglio procedere con cautela quando si tratta di indiscrezioni di mercato.

Lo scorso luglio, invece, Qualcomm ha presentato le piattaforme Snapdragon W5+ Gen 1 e W5 Gen 1 per smartwatch.