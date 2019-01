Qualcomm Snapdragon 675 potrebbe essere più potente di Snapdragon 710

Un dispositivo sconosciuto è recentemente apparso nel database della nota piattaforma di benchmark AnTuTu. Fin qui nulla di strano, se non fosse che lo smartphone sembra montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 675, che a quanto parre supera in quanto a prestazioni lo Snapdragon 710.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e come potete vedere nell'immagine presenti qui sotto, Qualcomm Snapdragon 675 avrebbe fatto registrare un totale di 174402 punti su AnTuTu Benchmark e 2273 punti in single-core e 5827 punti in multi-core su GeekBench, mentre Lenovo Z5 Pro, con il suo Qualcomm Snapdragon 710, aveva fatto segnare 166389 punti su AnTutu e 1850 punti in single-core e 5844 punti in multi-core su GeekBench nella nostra recensione.

Insomma, il nuovo processore, annunciato a ottobre 2018, sembra offrire, in diversi contesti, prestazioni più alte rispetto a Snapdragon 710. Si tratta di un miglioramento importante, in quanto il precedente Snapdragon 670 si ferma a circa 150000 punti su AnTuTu. Qualcomm Snapdragon 675 è realizzato con un processo produttivo a 11nm e dovrebbe essere montato soprattutto in smartphone di fascia media. Questo significa che produttori come Xiaomi potrebbero presto immettere sul mercato smartphone molto più potenti del solito a prezzi convenienti. Staremo a vedere.