Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 1 in arrivo: emergono le specifiche tecniche

Già da diverse settimane sappiamo che Qualcomm sta lavorando allo Snapdragon 8 Gen 1+, refresh del suo chip di fascia alta del 2021 che potrebbe arrivare sul mercato a inizio maggio. Tuttavia, oggi scopriamo che, insieme allo Snapdragon 8 Gen 1+, Qualcomm potrebbe anche annunciare il nuovo chip Snapdragon di serie 7.

L'indiscrezione arriva direttamente dal leaker cinese Digital Chat Station, noto per le sue previsioni azzeccato in ambito smartphone e che ha anche rilasciato i primi dettagli tecnici del chip di Serie 7 di Qualcomm.

Il nuovo chip potrebbe chiamarsi ufficialmente Snapdragon 7 Gen 1, unificando il branding della serie 7 con quello della serie 8. In termini tecnici, il SoC dovrebbe essere un Octa-Core dotato di quattro Core Cortex-A710 con frequenza di clock a 2,36 GHz e di quattro Core Cortex-A510 a 1,80 GHz. Il chip avrà una GPU Adreno 662 e sarà prodotto con un nodo a 4 nm.

Secondo Digital Chat Station, poi, il SoC dovrebbe essere in lavorazione presso Samsung: si tratta di un'informazione poco in linea con quanto emerso nell'ultimo periodo, dal momento che lo Snapdragon 8 Gen 1 ha problemi di surriscaldamento proprio per via del processo produttivo delle Samsung Foundries, motivo per cui sembra che lo Snapdragon 8 Gen 1+ sarà prodotto da TSMC.

Ciò significherebbe dunque che Qualcomm avrebbe chiesto a TSMC di realizzare i suoi chip di fascia alta ed a Samsung quelli di fascia media, senza affidarsi completamente ad una sola delle due aziende: si tratta di una mossa alquanto bizzarra, che però potrebbe essere dovuta all'incapacità di TSMC di soddisfare gli ordini di tutti i suoi partner. Ciò avrebbe dunque spinto Qualcomm a non abbandonare del tutto Samsung Foundries per i propri SoC.

Se è vero che lo Snapdragon 8 Gen 1+ arriverà a inizio maggio, è possibile che anche lo Snapdragon 7 Gen 1 venga annunciato nello stesso mese, probabilmente durante il medesimo evento di presentazione del fratello maggiore. Infine, Digital Chat Station riporta che, come ampiamente prevedibile, i primi smartphone con chip Snapdragon 7 Gen 1 sono già in fase di sviluppo, senza però spiegare quali device monteranno il nuovo chip di Qualcomm.