Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 potrebbe essere deludente: trapelano benchmark

Il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 trapelato a inizio aprile 2022 con le specifiche tecniche dettagliate potrebbe non essere ottimo come alcuni speravano. Secondo informazioni inedite ottenute da Digital Chat Station, ovvero benchmark pubblicati su AnTuTu e altri servizi specializzati, potrebbe essere un po’ deludente.

Stando a quanto ripreso da Gizchina a partire dai dati ottenuti da DCS, Snapdragon 7 Gen 1 è già stato testato in AnTuTu e i primi risultati non sono impressionanti: si parla di circa 170mila punti, contro ad esempio i 160mila punti dello Snapdragon 778G. Il diretto rivale MediaTek Dimensity 8000 ancora in lavorazione risulta già essere migliore: in dotazione all’OPPO K10, è riuscito a ottenere 191.000 punti circa lato CPU e 283.000 circa lato GPU.

Allo stato attuale Snapdragon 7 Gen 1 rimane ancora un chipset in fase di sviluppo; quindi, non va escluso il fatto che possa avere ancora problemi di ottimizzazione. In uno scenario definitivo, ovvero una volta rilasciato su uno smartphone, potrebbe rivelarsi più performante e stabile. Al momento i dati pubblicati online sono ancora frutto di rumor condivisi tra social e forum del settore; pertanto, bisogna essere particolarmente attenti a non farsi ingannare prima del lancio effettivo.

Ricordando rapidamente le specifiche, Snapdragon 7 Gen 1 dovrebbe precedere il lancio dello Snapdragon 8 Gen 1+ in lavorazione con 4 core Cortex-A710 alla frequenza di 2361 MHz e quattro core Cortex-A510 a 1804 MHz, il tutto abbinato alla GPU Adreno 662.