Qualcomm Snapdragon 782G è ufficiale: svelato il nuovo chipset di fascia media

In seguito alla presentazione di Snapdragon 8 Gen 2, nuova piattaforma mobile premium che arriverà sugli smartphone top di gamma tra fine 2022 e i primi mesi del 2023, Qualcomm lancia senza grandi annunci il SoC Snapdragon 782G per i dispositivi di fascia medio-alta, e non è altro che un refresh dello Snapdragon 778G.

Questo chipset mantiene infatti circa la stessa configurazione lato CPU e GPU del predecessore, aumentando soltanto le frequenze di clock del 5-10% circa. Abbiamo dunque otto core a comporre il processore a 64 bit, con core primario Kryo 670 Prime a 2,7 GHz, tre core Kryo 670 Gold a 2,2 GHz e quattro core Kryo 670 Silver a 1,9 GHz con basso consumo energetico. La GPU è l’Adreno 642L, e non mancano tecnologie come il modem 5G Snapdragon X53, Bluetooth 5.2, aptX e Wi-Fi 6E tri-band.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 782G viene realizzato da TSMC su nodo a 6 nanometri e supporta fotocamere fino a 200 MP, display FHD+ a 144Hz o 4K a 60Hz e RAM LPDDR5 fino a 3,2 GHz. Al contrario dello Snapdragon 8 Gen 2, in questo caso non abbiamo conferme in merito a quali smartphone troveranno per primi il chipset sotto la scocca; in altri termini, per scoprire come se la cava sul campo dovremo attendere ancora diverso tempo.

Nel mentre, ricordiamo anche che Qualcomm ha lanciato Snapdragon AR2 Gen 1.