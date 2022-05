Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1+ è in anticipo: presentazione la prossima settimana?

Solo ieri vi abbiamo riportato un'indiscrezione secondo cui lo Snapdragon 8 Gen 1+ arriverà a luglio su Xiaomi 12 Ultra, OnePlus 10 Ultra e Samsung Galaxy Z Fold 4. Oggi, invece, un altro leaker sembra anticipare di molto i tempi, spiegando che il chip Qualcomm arriverà già la settimana prossima.

Il rumor arriva dal tipster cinese Digital Chat Station, che spiega che il chipset potrebbe essere presentato venerdì 20 maggio con un evento digitale dedicato. Nella stessa cornice, inoltre, Qualcomm dovrebbe anche annunciare ufficialmente lo Snapdragon 7 Gen 1, il suo nuovo SoC per smartphone di fascia media.

La notizia risulta particolarmente interessante perché sono già numerosi gli smartphone con Snapdragon 8 Gen 1+ rumoreggiati e previsti dai leaker: tra questi, poi, troviamo le proposte top di gamma di Xiaomi e OnePlus per il 2022, il che rende l'annuncio del chip un importante tornante per il settore smartphone. A pochissima distanza dal nuovo SoC Qualcomm, infatti, è possibile che arrivi l'annuncio di Xiaomi 12 Ultra o di Xiaomi 12S e 12S Pro, tutti previsti per il mese di maggio, oppure quello di OnePlus 10 Ultra.

In ogni caso, lo Snapdragon 8 Gen1+ è attualmente in lavorazione con il codename SM8475 e dovrebbe essere prodotto con il nodo a 4 nm di TSMC: Qualcomm, infatti, avrebbe deciso di smettere di affidarsi al suo fornitore "storico", Samsung, il cui nodo produttivo avrebbe causato i problemi di surriscaldamento dello Snapdragon 8 Gen1 di base.

Al di là del cambiamento del produttore, comunque, l'architettura del chip rimarrebbe invariata, poiché esso dovrebbe continuare a presentare un Core Cortex-X2 a 3 GHz, tre Performance Core Cortex-A710 e quattro Efficiency Core Cortex-A510.