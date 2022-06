Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2 potrebbe arrivare prima del previsto: c'è una data

È passato poco più di un mese dalla presentazione dello Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, ma già non si fa altro che parlare del nuovo SoC dell'azienda, lo Snapdragon 8 Gen2. Oggi, però, pare che la stessa Qualcomm si sia lasciata sfuggire la data di uscita del suo chipset di nuova generazione.

Qualcomm, infatti ha annunciato con grande anticipo le date del prossimo Snapdragon Summit, che si terrà a San Diego dal 14 al 17 novembre 2022. Solitamente, il nuovo chip dell'azienda viene annunciato durante il primo giorno del summit, perciò possiamo aspettarci che lo Snapdragon 8 Gen 2 venga rivelato il 14 novembre prossimo.

Se la data fosse confermata, si tratterebbe di un anticipo di due settimane rispetto all'anno scorso, quando lo Snapdragon 8 Gen1 è stato rivelato all'inizio di dicembre. Inoltre, la scelta di anticipare il reveal del chip potrebbe lasciare poco spazio allo Snapdragon 8+ Gen1, che dovrebbe dunque essere integrato su un numero limitato di device, tutti in uscita tra luglio e novembre 2022.

Inoltre, l'indiscrezione sulla data di lancio del nuovo chip di Qualcomm conferma anche che Xiaomi 13 uscirà a novembre, e non a dicembre come lo scorso anno, come stabilito da un rumor della scorsa settimana. Infatti, Xiaomi e Qualcomm sono partner nello sviluppo dei chip di nuova generazione, mentre spesso il produttore di smartphone cinese utilizza per primo le tecnologie del chipmaker di San Diego sui propri device. Per di più, quest'anno Xiaomi terrà un panel nel corso dello Snapdragon Summit, durante il quale potrebbe dunque presentare la sua nuova generazione di smartphone.

Sempre nel corso dello Snapdragon Summit, poi, il chip Snapdragon 8cx 3 di Qualcomm potrebbe lasciare spazio ad un successore, quest'ultimo pensato appositamente per il confronto con i chip M2 di Apple Silicon utilizzati per Mac.