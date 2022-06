Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 potrebbe avere una configurazione strana

A meno di un mese dall’annuncio del chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, in rete si discute già di come potrebbe essere il SoC Snapdragon 8 Gen 2 top di gamma che seguirà entro fine 2022. Secondo quanto vociferato in queste ore, Qualcomm starebbe pensando a una configurazione CPU molto insolita.

A parlarne è stato il rispettabile tipster cinese Digital Chat Station tramite la piattaforma social cinese Weibo, come ripreso da Sparrows News. Secondo quanto pubblicato, il chipset Snapdragon 8 Gen 2 presumibilmente presenterà i seguenti core: un Cortex-X3, due Cortex-A720, due A710 e tre A510. In altre parole, la configurazione dovrebbe seguire lo schema “1+2+2+3”.

Scendendo nel dettaglio, i core Cortex-X3 e A720 ad alta potenza dovrebbero garantire un aumento fino al 30% delle prestazioni di picco della CPU rispetto ai core X1/A78 e un salto minore rispetto all'attuale Snapdragon 8 Gen 1, ma potrebbe comunque essere il primo chipset mobile a presentare quattro diversi core di CPU. Riguardo il chip grafico, invece, al momento si vocifera la dotazione della Adreno 740, non altro che una 730 con prestazioni lievemente migliorate.

Trattandosi di semplici rumor il consiglio resta lo stesso di sempre: considerarli con molta attenzione in attesa del lancio ufficiale.

Tra l’altro, proprio pochi giorni dopo il debutto di Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 il leaker Ice Universe si è detto certo che lo Snapdragon 8 Gen2 sarà il chip più efficiente in commercio nel 2023.