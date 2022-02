Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2 supporterà il decoding AV1? Facciamo chiarezza

Mentre si rincorrono i rumor sullo Snapdragon 8 Gen 1 Plus, che potrebbe a tutti gli effetti rimpiazzare precocemente il primo SoC di nuova generazione di Qualcomm, iniziano a comparire in rete anche le prime indiscrezioni sulla seconda iterazione.

A quanto pare, infatti, Qualcomm potrebbe essere seriamente intenzionata a implementare quanto prima il supporto hardware all'encoding AV1, codec di nuova generazione con meccanismi di compressione ed elaborazione avanzati e soprattutto royalty-free.

Secondo quanto riportato su un recente rapporto di Protocol, Qualcomm starebbe lavorando per inserire il supporto nativo all'AV1 nel suo "prossimo chip mobile top di gamma Snapdragon". Il SoC in questione è stato identificato con il nome SM8550, laddove Snapdragon 8 Gen 1 e Snapdragon 888 rispondevano rispettivamente ai nomi di SM8450 e SM8350. Un chiaro indizio, dunque, del fatto che possa trattarsi effettivamente dell'intrigante Gen 2.

Per conferme ufficiali sul processore, dovremo attendere "come minimo la fine dell'anno", rispettando, quindi, la tradizionale tabella di marcia del chipmaker di San Diego, sebbene alcuni rumor sullo Snapdragon 8 Gen 2 puntassero su maggio 2022.

Naturalmente, non si tratta di una novità a tutti gli effetti, dal momento che molti smartphone Android sono già in grado di supportare questa tecnologia via software; tuttavia, l'encoding hardware aprirebbe le porte a una migliore ottimizzazione, con performance superiori e una maggiore preservazione della batteria.