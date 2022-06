Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen1 è un successo: in arrivo su ben 13 smartphone a luglio

L'annuncio dello Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm è arrivato ormai un mese fa, ma ad oggi il SoC non ha ancora fatto il suo debutto sul mercato. Le cose potrebbero però cambiare drasticamente nel mese di luglio, nel corso del quale saranno lanciati ben 13 smartphone con il chip Qualcomm di nuova generazione, almeno sul mercato cinese.

Come sempre, la prima a sfruttare il chip Snapdragon di nuova generazione (o, in questo caso, di metà generazione) sarà Xiaomi, che ha già confermato il lancio della serie Xiaomi 12S per il 4 luglio prossimo. In questo caso, saranno ben tre gli smartphone con Snapdragon 8+ Gen1 ad essere lanciati in simultanea, ovvero Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra. Insieme ad essi, poi, dovrebbe essere messo in vendita lo Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition, che sarà dotato di chip MediaTek Dimensity 9000.

Poco dopo Xiaomi, poi, sarà la volta di Realme, OnePlus, Motorola, ASUS (quest'ultima con il lancio del ROG Phone 6, fissato per il 5 luglio prossimo) iQOO, Nubia, Redmagic, Lenovo e Black Shark. Purtroppo, però, non sappiamo quali saranno le nuove proposte di questi brand, ad eccezione del già citato ROG Phone 6 di ASUS e dello OnePlus 10T di OnePlus.

Secondo il noto leaker Digital Chat Station, poi, tutti e tredici gli smartphone in arrivo a luglio con lo Snapdragon 8+ Gen1 saranno dotati di ricarica rapida ad almeno 100 W, con picchi di 150 W per alcune proposte, come quella di iQOO (che dovrebbe essere l'iQOO 10 "standard") e quella di Realme (il Realme GT2 Master Explorer Edition).

Inoltre, lo stesso tipster spiega che, dei tredici smartphone, due avranno un display da 6,7" con risoluzione FHD+, uno avrà uno schermo da 6,68" e un altro ne avrà uno da 6,78". Sfortunatamente, Digital Chat Station non fornisce alcun dettaglio sui nomi degli smartphone ancora sconosciuti: sicuramente, però, luglio sarà un mese "caldo" per gli amanti degli smartphone Android.