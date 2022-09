Qualcomm Snapdragon 8 Gen2: nel 2023 potrebbe arrivare anche una versione 'Ultra'

Secondo alcuni leaker, lo Snapdragon 8 Gen2 sarà il chip più potente in commercio nel 2023, superando il chip A16 Bionic di Apple e le alternative proposte da MediaTek. Oggi, però, scopriamo che Qualcomm sarebbe al lavoro su due varianti del suo SoC per smartphone top di gamma.

Il tipster cinese Digital Chat Station, piuttosto noto nel mondo degli smartphone Android, ha spiegato che la prima variante dello Snapdragon 8 Gen2 sarà presentata durante lo Snapdragon Summit di Qualcomm, che si terrà tra il 15 e il 17 novembre. Questa variante del chip avrà una frequenza compresa tra 3,40 e 3,50 GHz e sarà prodotta utilizzando il nodo a 4 nm di TSMC.

Una seconda variante del SoC sarà presentata più avanti, nel corso del 2023, e sarà una "versione con frequenza ultra-alta dello Snapdragon 8 Gen2, aumentando anche la potenza della GPU integrata, mentre MediaTek continuerà ad incrementare il numero di Core delle sue CPU". Anche questo secondo SoC sarà basato sul nodo a 4 nm di TSMC: il passaggio dai 5 nm ai 4 nm, infatti, dovrebbe permettere all'azienda di San Diego di aumentare l'efficienza e le performance dei suoi chip.

Secondo il portale WCCFTech, questa seconda variante dello Snapdragon 8 Gen2 sarà riservata agli smartphone top di gamma, nonché ai produttori che desiderano il meglio sul mercato per i propri device: il sito web coreano, per esempio, riporta che, mentre lo Snapdragon 8 Gen2 verrà utilizzato su dispositivi come il Samsung Galaxy S23 e il Galaxy S23+, l'S23 Ultra potrebbe essere il perfetto candidato per il nuovo SoC di Qualcomm.

Tra gli altri produttori che potrebbero essere interessati al chip troviamo anche ASUS per gli smartphone ROG, Xiaomi per la versione "Ultra" della sua serie numerata annuale, e OnePlus, che potrebbe trovare spazio al SoC nella variante "Pro" dei propri smartphone.