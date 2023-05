Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen2 in arrivo: leakati i primi smartphone con il nuovo chip

Dopo aver visto lo Snapdragon 8 Gen3 trapelare sul web, molti fan degli smartphone Android stanno aspettando con impazienza l'autunno, in vista del lancio dei primi device che faranno uso del nuovo SoC Qualcomm. In estate, però, dovrebbe arrivare lo Snapdragon 8+ Gen2, la proposta mid-gen di Qualcomm per il 2023.

Per il momento, non sappiamo molto sullo Snapdragon 8+ Gen2, anche se secondo alcuni leaker esso non presenterà delle novità di peso rispetto allo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, lanciato a metà novembre. Per la verità, pare che la versione "Plus" del chip godrà di un semplice overclock della CPU e della GPU, che dovrebbe migliorarne leggermente le presentazioni (un po' come già avvenuto per lo Snapdragon For Galaxy realizzato da Qualcomm in collaborazione con Samsung, per intenderci).

Secondo il noto tipster Digital Chat Station, però, vari produttori cinesi stanno testando lo Snapdragon 8+ Gen2 per i propri smartphone: tra questi vi sarebbero iQOO, Meizu e, soprattutto, OPPO e Xiaomi. Per Digital Chat Station, il primo smartphone che monterà il nuovo SoC Qualcomm sarà l'iQOO 11s, che dovrebbe debuttare nel terzo trimestre del 2023.

Seguirà poi a ruota il Redmi K60 Ultra di Xiaomi, che uscirà anch'esso in estate e che potrebbe fare da "base" per l'eventuale lineup mid-gen della serie Xiaomi 13 in occidente (la quale potrebbe chiamarsi Xiaomi 13S o Xiaomi 13T). Non è chiaro invece se l'azienda cinese utilizzerà lo Snapdragon 8+ Gen2 su dei nuovi smartphone del suo brand principale, almeno in Cina.

Per quanto riguarda OPPO, invece, il nuovo SoC di Qualcomm troverà spazio sui Realme GT Neo 6 e su OnePlus Ace 2 Pro, tutti smartphone pensati per la fascia medio-alta e, soprattutto, per gli utenti più vicini al mondo del gaming in mobilità. Sembra invece che quest'anno non ci sarà spazio per il tradizionale OnePlus 11T, che altrimenti avrebbe adottato a sua volta il SoC mid-gen di Qualcomm.

Inoltre, nella seconda metà dell'anno, lo Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy non sarà più esclusivo dei device Samsung, ma verrà esteso a svariati altri brand del mercato Android, tra cui ASUS, OnePlus, Redmagic e Xiaomi, che dunque potrebbero preferire questa versione del chip top di gamma di Qualcomm alla sua variante di metà generazione.