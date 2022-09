Qualcomm, Snapdragon 8 Gen2 meglio del chip A16 di iPhone 14 Pro: leaker ne è certo

Lo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm verrà presentato durante lo Snapdragon Summit del 14-17 novembre, con una conferenza probabilmente già fissata per il primo giorno della kermesse. Oggi, però, un leaker cinese ha rivelato che il nuovo SoC di Qualcomm potrebbe persino superare il chip A16 di iPhone 14 Pro in termini di performance.

Il leaker, le cui dichiarazioni sono state riportate da GizChina, spiega che lo Snapdragon 8 Gen2 sarà realizzato con un nodo a 5 nm di TSMC: ciò dovrebbe costituire uno svantaggio in partenza rispetto al nuovo SoC di Apple, prodotto invece con tecnologia a 4 nm. Tuttavia, secondo il leaker, la differenza tra i due nodi produttivi non sarebbe così marcata come oggi tendiamo a pensare.

Inoltre, pare che lo Snapdragon 8 Gen2 supererà i 3,5 GHz di clock, migliorando cioè la frequenza massima raggiunta dallo Snapdragon 8+ Gen1, che si attestava ad un clock compreso tra i 3,4 e i 3,5 GHz. Tuttavia, pare che la vera novità del chip risiederà nel miglioramento della GPU integrata, che dovrebbe garantire da sola un netto salto di qualità sia rispetto al chip A16 di Apple che rispetto ai SoC di nuova generazione di MediaTek.

Vi consigliamo tuttavia di prendere le indiscrezioni con le pinze: il leak non corrisponde alle dichiarazioni di altri noti insider, che sembrano essere tutti concordi sul fatto che il nuovo chipset di Qualcomm sarà prodotto con un nodo a 4 nm, e non con uno a 5 nm. In generale, poi, è ormai noto che lo Snapdragon 8 Gen2 avrà un'architettura "1+2+2+3", composta cioè da un Super-Core Cortex X3, da due Core Cortex-A720, da due Core Cortex-A710 e da tre Efficiency Core Cortex-A510.

Anche lato GPU, nessun leaker sembra prevedere i colossali cambiamenti di cui parla il tipster cinese: al contrario, la GPU Adreno 740 dello Snapdragon 8 Gen2 non dovrebbe essere troppo diversa dalla Adreno 730 già montata sullo Snapdragon 8+ Gen1.