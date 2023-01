Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen3 non sarà a 3 nm? I chip TSMC costano troppo

Solo un paio di giorni fa abbiamo riportato che lo Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm sarà prodotto da TSMC in via quasi esclusiva, segnando un divorzio completo da Samsung per il produttore di San Diego. Tuttavia, una nuova indiscrezione aggiunge, al contrario di ciò che molti pensavano, che il nuovo chip Qualcomm non sarà a 3 nm.

La notizia arriva da DigiTimes, che ha spiegato che, al momento, Qualcomm non è certa sull'impiego del nodo a 3 nm di TSMC per il suo chip top di gamma del 2023. Dietro alla titubanza dell'azienda vi sarebbe in primo luogo l'elevato costo del processo produttivo N3 di ultima generazione della foundry taiwanese. Tuttavia, ciò potrebbe lasciare campo aperto a Apple, che utilizzerà un processo TSMC a 3 nm per il chip A17 di iPhone 15 Pro e Pro Max.

Non solo: pare che anche MediaTek potrebbe seguire Qualcomm, attestandosi a sua volta su un nodo a 4 nm per il proprio SoC top di gamma del 2023. La retromarcia delle due aziende dipenderebbe in gran parte dalle loro previsioni per il 2023 e il 2024, che potrebbero essere segnate, in caso di perdurare della crisi economica, da un netto calo delle vendite di smartphone a livello globale. Meno smartphone venduti significano meno guadagni per i chipmaker, e dunque una minor propensione all'innovazione finché l'incertezza dei mercati non sarà svanita.

A ciò si aggiunge anche il fatto che, nonostante uno yield altissimo, pari all'80%, TSMC stia mantenendo molto alti i prezzi dei suoi chip a 3 nm, che dovrebbero attestarsi attorno ai 20.000 Dollari per il singolo wafer. Ciò dovrebbe costringere Qualcomm ad aumentare i prezzi dello Snapdragon 8 Gen3 per i suoi clienti, che a loro volta potrebbero incrementare il MSRP dei propri smartphone, riducendone ulteriormente le vendite, oppure potrebbero preferire dei chip meno costosi, come quelli offerti da MediaTek e Samsung.

Apple risentirebbe meno del problema, sia per via dei costi mediamente più alti dei suoi iPhone rispetto alla concorrenza Android, sia perché i suoi ordini di chip a 3 nm presso TSMC hanno un volume decisamente più grande rispetto a quelli di Qualcomm e MediaTek, il che permetterebbe all'azienda di strappare dei prezzi di favore alla foundry taiwanese. In questo caso, è possibile che il chip A17 Bionic sarà l'unico a 3 nm in arrivo nel 2023, ripristinando il tradizionale vantaggio di performance dei SoC Apple su quelli dei telefoni Android, praticamente colmato dallo Snapdragon 8 Gen2 negli scorsi mesi.