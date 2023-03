Qualcomm, con lo Snapdragon 8 Gen4 cambia tutto: addio ARM, arrivano i Core Oryon

Non sono passate nemmeno due settimane dall'annuncio dello Snapdragon 7+ Gen2 di Qualcomm che già si torna a parlare dei chip top di gamma del produttore di San Diego. Tuttavia, questa volta i leak non riguardano lo Snapdragon 8 Gen3 in arrivo nel 2023, ma addirittura lo Snapdragon 8 Gen4, che debutterà solo nel 2024.

Il leaker Revegnus, infatti, ha riportato su Twitter che il chip Snapdragon 8 Gen4, che verrà probabilmente lanciato a novembre 2024 e vedrà la luce sul mercato occidentale a inizio 2024, dirà finalmente addio all'architettura ARM per la propria CPU. Una piccola rivoluzione per i chip di Qualcomm, che sostituiranno i chip ARM-based con dei processori dotati di Core Oryon, prodotti internamente dalla stessa Qualcomm.

Stando a quanto riportato da Revegnus, Qualcomm spera che i Core Oryon superino quelli di ARM del 40% in termini di performance Multi-Core, garantendo così un distacco enorme rispetto agli Snapdragon 8 di seconda e di terza generazione: d'altro canto, se l'obiettivo di Qualcomm è quello di vincere la gara di prestazione con i chip Bionic di Apple, il passaggio ad un design proprietario (esattamente come quello della Mela Morsicata) potrebbe essere d'obbligo.

Secondo il leaker, comunque, lo Snapdragon 8 Gen4 sarà a 3 nm e verrà realizzato con il nodo N3E di TSMC, il secondo (dopo il nodo N3) a tre nanometri della compagnia taiwanese. La CPU del SoC avrà 2 Nuvia Phoenix I Core, l'equivalente dei Core ad alte prestazioni nelle architetture ARM-based, e 6 Nuvia Phoenix M Core, uguali ai Core ad alta efficienza energetica nei SoC con architettura ARM.

Lo stesso leaker, infine, spiega che questa nuova architettura basata sulla tecnologia Oryon di Nuvia (azienda comprata da Qualcomm nel 2021 per 1,5 miliardi di Dollari) porterà gli smartphone con chip Snapdragon 8 Gen4 a superare i 9.100 punti in Multi-Core su Geekbench 5, oltrepassando una soglia finora ritenuta insuperabile da smartphone e tablet, nonché persino da diversi laptop. In Single-Core, invece, la CPU si attesterà sui 2.070 punti.

Infine, lo Snapdragon 8 Gen3 sarà a 4 nm e verrà prodotto con il nodo N4P di TSMC: si tratterà dunque di un upgrade di poco conto rispetto allo Snapdragon 8 Gen2 di attuale generazione. Nonostante ciò, la CPU arriverà a 1.800 punti in Single-Core su Geekbench 5 e a 6.500 punti in Multi-Core, sempre su GeekBench 5.