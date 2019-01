Qualcomm Snapdragon 855 supera tutti su AnTuTu: oltre 350000 punti

Presentato lo scorso 5 dicembre 2018, il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 855 verrà montato da molti top di gamma che usciranno nel corso dei prossimi 12 mesi. Ebbene, per farci capire al meglio la potenza che quest'ultimo è in grado di fornire, la nota piattaforma di benchmark AnTuTu ha diffuso i risultati fatti registrare dal SoC nei test.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di PhoneArena, Qualcomm Snapdragon 855 avrebbe ottenuto un punteggio complessivo di 362110 punti, superando di molto i risultati ottenuti dalla scorsa generazione e superando sia tutti gli attuali top di gamma Android (che si fermano a circa 320000 punti) che iPhone XS (che arriva a circa 355000 punti). Insomma, le prestazioni offerte dal processore lasciano ben sperare.

Vi ricordiamo che lo Snapdragon 855 è basato su un processo produttivo a 7nm. Non manca un nuovo vision processor dedicato, che può elaborare la mappatura di profondità a 60 fotogrammi al secondo, il che dovrebbe migliorare le applicazioni per la realtà aumentata. Il nuovo processore inoltre garantisce l'acquisizione di immagini in 4K HDR ad un framerate di 60 fps, il tutto utilizzando il 25% della potenza usata in precedenza. Per quanto riguarda il 5G, Qualcomm non ha integrato il modem X50, ma sarà incluso l'XTE LTE, in grado di garantire velocità di download (teorica) fino a 2 Gbps. I produttori avranno però la possibilità di integrare il modem X50 qualora desiderino lanciare smartphone in grado di agganciarsi alla rete 5G.