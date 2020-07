Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G ufficiale: alla fine arriva sul serio!

Dopo i rumor relativi alla possibile mancanza di una versione Plus, Qualcomm ha smentito in un colpo solo tutte le voci, dato che ha presentato ufficialmente il processore Snapdragon 865 Plus 5G.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'azienda statunitense ha annunciato il nuovo SoC, che andrà ad "alimentare" gli smartphone Android top di gamma, nel pomeriggio di oggi 8 luglio 2020, svelando anche nel dettaglio le differenze rispetto alla "versione standard" di Qualcomm Snapdragon 865, che abbiamo già visto su diversi dispositivi (per ulteriori informazioni, potete consultare la nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Pro).

In ogni caso, tornando alle divergenze con lo Snapdragon 865 che gli appassionati conoscono già a menadito, queste si possono "riassumere" in un rendering del 10% più rapido da parte della GPU Adreno 650, nella compatibilità con FastConnect 6900 (3,6 Gbps Wi-Fi) e nella frequenza massima di clock, dato che si arriva a 3,1 GHz (contro i 2,84 GHz dello Snapdragon 865 "liscio").

Per chi non lo sapesse, non si tratta della prima volta che Qualcomm lancia una versione Plus del suo processore. Infatti, giusto per farvi un esempio relativamente recente, in passato abbiamo visto smartphone come Realme X3 SuperZoom montare lo Snapdragon 855 Plus. Per maggiori informazioni sul SoC annunciato in data odierna, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Qualcomm.