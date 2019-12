Qualcomm Snapdragon 865 e Snapdragon 765 ufficiali: i processori degli smartphone del 2020

Qualcomm ha svelato il suo nuovo processore Snapdragon 865, che sarà il "cuore pulsante" di molti smartphone top di gamma che arriveranno sul mercato nel corso del 2020. Inoltre, l'azienda californiana ha annunciato anche un SoC pensato per i dispositivi di fascia media: Snapdragon 765.

Stando a quanto riportato da Wccftech e come potete vedere nel live streaming dell'evento tenuto da Qualcomm, entrambi i processori dispongono di un modem 5G integrato. Questo significa che durante il prossimo anno probabilmente vedremo molti medio gamma già pronti per la "nuova era della connessione dati". D'altronde, Xiaomi ha già annunciato che tutti i suoi smartphone a partire da 250 euro che arriveranno nel 2020 supporteranno il 5G.

Per il momento, non sono purtroppo stati svelati ulteriori dettagli in merito alle specifiche dei SoC, ma sembra che ne sapremo di più il prossimo anno durante il Mobile World Congress di Barcellona o nel corso del CES di Las Vegas. Questi eventi si terranno nei primi mesi del 2020. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori dettagli direttamente da Qualcomm, ma il fatto che i due processori dispongano entrambi di un modem 5G è sicuramente una grande notizia, visto che lascia ben sperare per quanto riguarda il diffondersi della tecnologia a livello mondiale.