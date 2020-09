Qualcomm Snapdragon 875 a 5nm? I rumor arrivano da Xiaomi e Realme

In seguito alla presentazione effettuata da Apple, in cui è stato confermato che iPad Air 4 monta un processore A14 Bionic con processo produttivo a 5nm, iniziano ad arrivare i primi dettagli in merito al SoC Qualcomm Snapdragon 875, che punta come di consueto ai top di gamma.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Lu Weibing di Xiaomi e Xu Qi Chase di Realme hanno pubblicato su Weibo dei post che fanno riferimento a un SoC con processo produttivo a 5nm per quanto riguarda il mondo Android. Tutto fa pensare che si tratti di Qualcomm Snapdragon 875, ma chiaramente per il momento non ci sono dettagli ufficiali, quindi bisognerà attendere ulteriori informazioni.

In ogni caso, vi ricordiamo che Qualcomm Snapdragon 865 Plus è stato lanciato da relativamente pochi mesi, quindi probabilmente ci sarà da aspettare ancora un po' prima di vedere l'arrivo dei primi smartphone Android con un processore a 5nm. Nonostante questo, non mancano alcune indiscrezioni in merito a quali potrebbero essere i primi modelli a montare il succitato Soc.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Redmi K40 Pro potrebbe fare da "apripista" per quanto riguarda il processore Qualcomm Snapdragon 865. Staremo a vedere, sicuramente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.