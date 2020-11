Qualcomm Snapdragon 875 mostruoso nei primi benchmark AnTuTu

Visti gli avvenimenti del 2020, anche il mondo degli smartphone sembra volersi lasciare alle spalle quest'anno. Abbiamo già visto l'arrivo di Huawei P Smart 2021, tra i primi smartphone con il prossimo anno nel nome, ma ora iniziano ad arrivare indiscrezioni interessanti per quel che riguarda un SoC che vedremo nel 2021: Qualcomm Snapdragon 875.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, un non meglio precisato prototipo con questo processore avrebbe fatto registrare un totale di 847868 punti su AnTuTu Benchmark. Si tratta di numeri realmente importanti, che segnerebbero un salto generazionale pari al 25% circa. Insomma, potremmo realmente vederne delle belle in termini prestazionali il prossimo anno.

Pensate che, come potete leggere nella nostra recensione di OnePlus 8T, uno smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 865 in genere si attesta attorno ai 600.000 punti. "Spingendo", si riesce ad arrivare anche verso i 700.000 punti, ma capite bene che il benchmark relativo a Snapdragon 875 si attesta su altri livelli. Ricordiamo che iPhone 12 fa segnare un totale di 660.000 punti, mentre il Kirin 9000 di Huawei sembra arrivare a 696.000 punti.

Non bisogna inoltre scordarsi del fatto che in questo 2020 è arrivata anche la variante Plus di Snapdragon 865, montata da smartphone come ASUS ROG Phone 3. Quest'ultimo raggiunge circa 626.000 punti su AnTuTu. Ricordiamo che Qualcomm Snapdragon 875 dovrebbe essere "inserito" negli smartphone top di gamma del 2021. L'annuncio del processore potrebbe già avvenire a dicembre 2020, ma l'arrivo sul mercato sarebbe fissato per il prossimo anno.