Qualcomm Snapdragon 898 si baserà sul processo Samsung a 4 nanometri?

Si continua a parlare del chipset top di gamma Qualcomm Snapdragon 898: dopo i rumor in merito alla frequenza di clock, altre indiscrezioni diffuse dai tipster del settore affermano che il SoC successore di Snapdragon 888 verrà prodotto su processo di produzione Samsung a 4 nanometri.

Stando a quanto riportato sia da Ice Universe che da Digital Chat Station, leakster asiatici famosi nella community mondiale, il processore octa-core di prossima generazione sarà un chip sviluppato su nodo Samsung a 4 nanometri in quanto tale processo permetterebbe di migliorare le prestazioni del 20% circa rispetto al modello ammiraglia attualmente disponibile su molti smartphone top di gamma già sul mercato.

Al contempo, però, si parla anche di un aumento del consumo energetico e delle temperature generate soprattutto durante utilizzo intenso. Le percentuali di aumento non sono note e i produttori stanno già lavorando per cercare metodi per evitare un consumo eccessivo della batteria, oltre che nuove soluzioni lato dissipazione del calore. Digital Chat Station ha colto l’occasione per scherzarci sopra, affermando che il SoC sarà “caldo come sempre, ma fortunatamente sarà disponibile in inverno”; il lancio è infatti previsto per gli ultimi mesi del 2021.

Per il momento non ci resta che attendere i dati ufficiali in merito a Qualcomm Snapdragon 898, prendendo come sempre le indiscrezioni attuali con le pinze. Sarà certamente interessante vedere su quali smartphone giungerà: con ogni probabilità un’apparizione la farà sul nuovo Xiaomi Mi 12, anzi potrebbe essere la prima apparizione nel mercato smartphone. Sarà così? Staremo a vedere.

Sempre a proposito di Qualcomm, il produttore statunitense ha lanciato assieme ad ASUS lo “Smartphone for Snapdragon Insiders”, modello top di gamma disponibile a un numero limitato di utenti tester.