Qualcomm, lo Snapdragon Summit 2023 è ufficiale: Snapdragon 8 Gen3 in arrivo

Nonostante lo Snapdragon 8+ Gen2 non sia ancora stato annunciato da Qualcomm, nelle scorse ore il colosso dei chip di Santa Clara ha svelato le date del suo prossimo Snapdragon Summit. Durante l'evento, con ogni probabilità, verrà presentato lo Snapdragon 8 Gen3, che sarà montato sugli smartphone Android di fascia alta del 2024.

Dunque, lo Snapdragon Summit si terrà dal 24 al 26 ottobre a Maui, alle Hawaii. A confermarlo è una press release di Qualcomm, di cui trovate un'immagine in calce. Stranamente, l'evento si terrà addirittura un mese prima del previsto: lo Snapdragon Summit del 2022, infatti, si è tenuto dal 14 al 17 novembre 2022, e già al tempo anticipava di circa due settimane l'omonimo evento del 2021. Non a caso, l'annuncio del Summit di quest'anno arriva a inizio giugno, mentre quello del 2022 era stato ufficializzato solo a metà luglio.

Ciò significa dunque che lo Snapdragon 8 Gen3 arriverà molto prima del previsto, permettendo ai principali partner di Qualcomm di implementarlo sui propri smartphone in uscita già in autunno. Considerato che, solitamente, tra i produttori cinesi di smartphone Android si innesca una sorta di "corsa a chi arriva primo" nel lancio di uno smartphone con il nuovo SoC, non saremmo stupiti di vedere un lancio anticipato per Xiaomi 14, OnePlus 12 e compagnia, che potrebbero arrivare ad ottobre o a novembre, e non a dicembre come lo scorso anno.

In ogni caso, dai rumor sappiamo che lo Snapdragon 8 Gen3 avrà una nuova architettura, basata non più su una configurazione "1+2+2+3" dei Core, ma su una "1+5+2". Nello specifico, Qualcomm dovrebbe usare i nuovi Core Arm annunciati al Computex, ovvero un Core Cortex-X4, 5 Core Cortex-A720 e due Core Cortex-A520. In parallelo, lo Snapdragon 8 Gen3 dovrebbe avere una GPU Adreno 740 e un totale di 10 MB di cache L3.

Infine, lo Snapdragon 8 Gen3 verrà realizzato con nodo N4P di TSMC a 4 nm. Il chip, che ha model number SM-8650, ha poi fatto registrare dei punteggi di 2.563 Punti e 7.256 Punti in GeekBench, rispettivamente in Single-Core e in Multi-Core. Su AnTuTu, invece, il SoC arriva a uno score complessivo di 1.712.271 punti, di cui 331.292 punti per la CPU e 853.295 punti per la GPU.