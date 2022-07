Qualcomm Snapdragon W5+ e W5 Gen 1 ufficiali: rivoluzione per gli smartwatch

Mentre il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 arriva su sempre più smartphone, l'azienda statunitense ha deciso di effettuare un annuncio non di poco conto per il mondo dei dispositivi indossabili. Infatti, c'è stato il reveal delle piattaforme Snapdragon W5+ Gen 1 e W5 Gen 1.

Nell'ambito di una presentazione destinata alla stampa, Qualcomm ha spiegato che tutto è partito da una semplice comprensione del mercato: al giorno d'oggi uno smartwatch è un dispositivo complesso, che un utente utilizza per svolgere miriadi di operazioni. Tra notifiche e fitness, si inseriscono contesti come lo sblocco dell'automobile, il multi-tasking delle app, i pagamenti, i comandi vocali e le videochiamate. Insomma, un dispositivo indossabile odierno può svolgere operazioni a tutto tondo.

L'utenza, però, è variegata e ha esigenze diverse. Basti pensare al mercato degli smartwatch per bambini o per gli anziani, passando per il settore business. Probabilmente una singola piattaforma come l'ormai ben noto Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, che abbiamo imparato a conoscere dal 2020 in poi, non basta più. Eccoci dunque all'esigenza di due piattaforme: le succitate Snapdragon W5+ Gen 1 e W5 Gen 1.

Quest'ultima pone il focus su segmenti specifici del mercato, alimentando prodotti destinati, ad esempio, alle fasce Kids, Senior ed Enterprise, mentre Snapdragon W5+ Gen 1 è pensata per fare da centro nevralgico della prossima generazione di smartwatch. Pensate che Qualcomm lo definisce "il salto più avanzato di sempre" in quest'ambito, dato che ogni aspetto della piattaforma è stato ripensato, dal SoC al coprocessore.

La società statunitense ha infatti studiato Snapdragon W5+ Gen 1 per far gestire determinate operazioni al coprocessore Cortex-M55, ottimizzando in questo modo i consumi. Questo si traduce, ad esempio, in Bluetooth 5.3 e Wi-Fi Ultra Low Power, nonché in stati Deep Sleep (via RAM) e Hibernate (via eMMC) che consumano rispettivamente meno di 1 mA e meno di 0,5 mA. Tradotto in soldoni? Ampi miglioramenti per l'utente finale in termini di autonomia dello smartwatch.

Per intenderci, stando ai dati annunciati da Qualcomm, si può arrivare anche a 15 ore in più di autonomia per un dispositivo con batteria da 300 mAh (43 ore rispetto alle precedenti 28 ore su piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100+), 18 ore in più su uno smartwatch con batteria da 450 mAh (54 ore rispetto alle precedenti 36 ore) e 24 ore in più per un dispositivo con batteria da 600 mAh (72 ore rispetto alle precedenti 48 ore).

Si arriva a consumare fino al 57% in meno in casi d'uso quotidiani, ricezione delle notifiche in background in testa (2,6 mA rispetto ai precedenti 6 mA). Pensate che si sfrutta Wear OS/AOSP lato SoC (CPU quad core, 4nm) per gestire messaggistica, app, camera e simili, mentre si passa per FreeRTOS lato co-processore (Cortex M55, 22nm) per display, audio, sensori e notifiche. Un sistema intrigante per risparmiare in termini energetici.

Tuttavia, la piattaforma Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 non mira solamente a gestire come si deve i consumi, bensì anche a offrire un'esperienza Premium in generale, sia in termini di performance che di design. A tal proposito, si fa notare l'implementazione di una Dual GPU, grazie al connubio SoC e co-processore. Questo torna utile, ad esempio, nell'esperienza Always-On, rigorosamente low power.

Ci sono inoltre miglioramenti per i sensori, puntando sull'U55 Machine Learning Core. Si è fatto riferimento, ad esempio, a una rilevazione delle cadute a bassa latenza. Tra le altre possibilità che questa piattaforma potrà abilitare, troviamo poi le watch face 3D con rendering in real-time, nonché uno scrolling delle app responsivo.

Altri scenari indicati durante la presentazione riguardano la riproduzione fluida dei video, il riconoscimento in real-time delle immagini, videochiamate in cui si vede anche la propria cam sullo schermo, esperienze avanzate in campo di assistenti virtuali, una navigazione delle mappe 3D e un rapido controllo dei dispositivi smart. Insomma, Qualcomm vuole abilitare esperienze indossabili maggiormente immersive mediante questa piattaforma.

Si è inoltre scesi in termini di dimensioni, tanto che in futuro potrebbero approdare sul mercato dispositivi dal design più sottile ed elegante (dimensioni fino al 30% in meno rispetto alla scorsa generazione). L'ottimizzata efficienza energetica e le prestazioni migliorate del 50% rispetto alla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ completano il quadro. In ogni caso, la piattaforma Snapdragon W5 Gen 1, ovvero quella dedicata agli smartwatch per bambini e altri settori specifici, non fa uso del co-processore, bensì implementa esclusivamente il SoC. In quel caso, infatti, secondo Qualcomm, non è necessario spingersi fino a quanto avviene con Snapdragon W5+ Gen 1. In ogni caso, il salto in avanti è importante.

Non ci resta che stare a vedere quali saranno i risultati concreti di questo interessante annuncio, che sulla carta promette miglioramenti non di poco conto, tanto che si può potenzialmente fare riferimento a una rivoluzione in campo wearable. Sappiamo già che le nuove piattaforme verranno adottate per smartwatch che integrano Wear OS di Google o Android AOSP, ma è interessante notare come tra i principali partner di Qualcomm ci sia OPPO.

In questo contesto, è stato svelato che la OPPO Watch Series 3, in arrivo ad agosto 2022, comprenderà il primo smartwatch al mondo con piattaforma Snapdragon W5. Nell'arco dell'autunno 2022 sarà poi il turno di mobvoi, ergo della gamma TicWatch. In ogni caso, le idee lato design non mancano e sicuramente si vedranno altri prodotti adottare le novità di Qualcomm (ci sono già 25 progetti in fase di sviluppo). Per il resto, se volete approfondire quanto annunciato, potete fare riferimento al portale ufficiale di Qualcomm.