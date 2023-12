Qualcomm: il nostro Snapdragon X Elite è il 21% più veloce dell'M3 di Apple

Nel corso dello Snapdragon Summit dello scorso ottobre, Qualcomm ha anche presentato lo Snapdragon X Elite che i posiziona sul mercato esattamente nello stesso segmento dell’M3 di Apple, che è stato svelato qualche giorno dopo. In una dichiarazione rilasciata da un responsabile, l’azienda di San Diego rivendica le performance del suo SoC.

Un responsabile del reparto pubbliche relazioni di Qualcomm ha infatti dichiarato che l’ultimo SoC è fino al 21% più veloce dell’M3 in termini di performance in multi-core, tuttavia l’esperienza sarà diversa dal momento che entrambi i chipset andranno ad alimentare sistemi operativi differenti. Secondo molti, le dichiarazioni di Sascha Segan, responsabile senior delle pubbliche relazioni, suggeriscono che macOS sarebbe un sistema operativo migliore di Windows: “l’esperienza non sarà la stessa perché loro utilizzano macOS e noi Windows, ma in termini di hardware, che è l'unica cosa che possiamo controllare, è un buon hardware" ha affermato.

In alcuni benchmark pubblicati da Digital Trends, lo Snapdragon X Elite ha ottenuto un punteggio multi-core di 15.300 mentre l’M3 si è fermato a 12.151, su Geekbench 6. Qualcomm però avrebbe omesso un dettaglio non di secondaria importanza che permette di contestualizzare tali risultati: il limite di potenza dell’X Elite, che è di 23 e 80W. Alcuni dati emersi in precedenza mostravano che il SoC con la potenza al limite risulterebbe più lento dell’M2, mentre - ovviamente - avvicinandosi agli 80W aumentano anche il prestazioni nonostante il calore eccessivo ed il picco di temperatura.

La stessa Segan ha anche consigliato agli utenti di attendere i prossimi laptop con Snapdragon X Elite prima di acquistarne uno nuovo.