Qualcomm Snapdragon X Elite: i benchmark della GPU sono peggiori del previsto?

A ottobre, durante il suo Snapdragon Summit annuale, Qualcomm ha svelato lo Snapdragon X Elite: si tratta una nuova piattaforma per PC e laptop, che punta a sostituire tanto le CPU di Intel quanto i chip Apple. Ora, però, i primi benchmark della GPU dello Snapdragon X Elite sembrano raffreddare gli animi dei fan.

Nonostante le promesse di Qualcomm, secondo cui lo Snapdragon X Elite batterà il chip M3 di Apple almeno del 20%, il portale BenchLeaks ha svelato i risultati dei primi test del SoC Qualcomm su Ashes of the Singularity. I numeri non sono affatto entusiasmanti, ma bisogna comunque considerare che si tratta di punteggi ottenuti da un processore per la mobilità ancora in fase di pre-produzione, per giunta con un'architettura tutta nuova (e dunque non pienamente compatibile o ottimizzata per il tool di AoTS).

La GPU Adreno dello Snapdragon X Elite raggiunge i 1.300 punti in Ashes of The Singularity con preset Min_1080p, risoluzione 2.880 x 1.800p e fps medi pari a 13,7. I primi test dello Snapdragon 8cx Gen4 - un altro SoC per notebook della stessa Qualcomm - mostrano dei risultati nettamente migliori: con lo stesso preset e risoluzione pari a 2.560 x 1.440p, infatti, il chip arriva a 1.800 punti e 19,8 fps medi. I risultati sembrano dunque ben lontani da quanto promesso da Qualcomm, anche se man mano che lo sviluppo dello Snapdragon X Elite (e dei suoi driver) andrà avanti ci saranno certamente dei netti miglioramenti.

In realtà, le stesse performance grafiche dello Snapdragon X Elite mostrate da Qualcomm allo Snapdragon Summit sembravano assolutamente in linea con quelle della GPU del chip M2 di Apple o del Ryzen 9 7940HS di AMD. In quel caso, però, i benchmark utilizzati erano diversi, dal momento che si trattava di Aztec Ruins e Wildlife Extreme.