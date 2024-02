Qualcomm Snapdragon X Elite, lancio imminente: in arrivo entro metà 2024

I primi benchmark dello Snapdragon X Elite non sono stati dei migliori, ma ora finalmente ci sono delle buone notizie per chi aspetta con ansia la CPU Qualcomm per laptop. A quanto pare, infatti, lo Snapdragon X Elite è in arrivo e mancherebbero solo pochi mesi al suo lancio sul mercato.

Stando a quanto riportano i colleghi di WCCFTech, infatti, lo Snapdragon X Elite arriverà entro metà 2024 sul mercato americano e, con ogni probabilità, anche su quello internazionale. La notizia sarebbe stata riportata dal CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, durante l'ultimo incontro con gli azionisti della compagnia. Se ricordiamo che lo Snapdragon X Elite è più veloce del chip M3 di Apple Silicon, Qualcomm potrebbe sfruttare la finestra di lancio estiva per imporre i primi laptop dotati del suo nuovo SoC come delle valide alternative ai Macbook Air per gli studenti di tutto il mondo.

Insomma, sembra proprio che Qualcomm punterà sul back-to-school per il lancio dello Snapdragon X Elite. Intanto, però, i lavori sul SoC non sono ancora completi: al contrario, il colosso di San Diego starebbe duramente lavorando al chip, nell'ottica di ottimizzarlo ulteriormente per compiti come la produttività e il gaming leggero. Ciò potrebbe anche spiegare perché i benchmark delle scorse settimane si sono rivelati al di sotto delle aspettative in termini di pura potenza.

Vi ricordiamo inoltre che anche la grafica dello Snapdragon X Elite sembra essere pronta per sfidare le GPU integrate di AMD, mentre il SoC supporta due power limits diversi, a 23 W e a 80 W. Infine, il chip ARM è stato pensato (anche) per gli applicativi IA, in particolare per quelli legati a Windows 11. Tuttavia, Qualcomm ha spiegato che i PC con Snapdragon X Elite non dovrebbero aver alcun problema ad aggiornarsi a Windows 12, quando il sistema operativo arriverà sul mercato.