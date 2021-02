Qualcomm Snapdragon X65 5G è realtà: modem arriva fino a 10Gbps

Qualcomm ha annunciato nelle ultime ore il nuovo modem Snapdragon X65 5G che farà da successore per il modello X60 lanciato nel 2020: grazie al processo produttivo a 4 nanometri e alle tecnologie sviluppate dall’azienda statunitense, questo chip è riuscito a raggiungere la velocità massima di 10Gbps con la nuova rete mobile di quinta generazione.

Secondo quanto affermato dalla società durante la presentazione, Qualcomm Snapdragon X65 5G è anche il primo modem in grado di supportare il nuovo standard RF 3GPP Release 16, sistema pensato per migliorare la connettività cellulare, l'efficienza energetica e l'utilizzo di MIMO. L’architettura aggiornabile permetterà poi all’azienda di aggiungere funzionalità dopo il lancio sul mercato e di garantire maggiore flessibilità all’intero dispositivo.

Non manca poi un nuovo modulo antenna QTM545 mmWave che consente di ottenere una maggiore potenza di trasmissione in tutte le frequenze supportate, inclusa la banda n259; o ancora, il modem ha una tecnologia per monitorare e gestire meglio il consumo energetico, detta Qualcomm 5G PowerSave 2.0, e sfrutta l’intelligenza artificiale per regolare il sistema di trasmissione in base alle attività dell’utente, garantendo prestazioni al massimo quando necessario e risparmiando batteria quando lo smartphone risulta in idle.

Altro chip presentato nella stessa occasione è il modem Snapdragon X62 5G per gli smartphone di fascia media, dalla velocità di trasferimento dati inferiore (massimo di 4,6 Gbps) ma con praticamente le stesse novità. Entrambi i modelli debutteranno verso fine 2021, quando si spererà di vedere un 5G sufficientemente diffuso e potente per sfruttare a pieno le potenzialità del chip X65.

Gli ultimi due SoC presentati da casa Qualcomm sono il modello Snapdragon 870 5G per gli smartphone di fascia medio-alta e, a inizio gennaio, il chip Snapdragon 480 5G per i dispositivi di fascia bassa.