Qualcomm spiana la strada ai primi smartphone 5G: presentata l'antenna mmWave

I primi smartphone con 5G potrebbero arrivare sul mercato già entro la prima metà del 2019. Qualcomm, infatti, ha annunciato di aver prodotto la prima antenna 5G al mondo, che incorporerà nei modem di prossima generazione, il tutto a favore del mercato e degli utenti.

L'azienda, per lo sviluppo si è avvalsa delle potenti onde millimetriche (mmWaves), che garantiranno velocità di trasferimento dati da cellulari significativamente più veloci. Nello specifico, i progettisti hanno dovuto affrontare non poche difficoltà, in particolare quelle che impedivano alle onde di viaggiare su lunghe distanze.

La nuova antenna è estremamente piccola e funzionerà a fianco del modem Qualcomm X50 5G. La società avrebbe già provveduto ad inviare alcuni campioni ai clienti, il che vuol dire che se i test dovessero andare come previsto, gli smartphone che i produttori lanceranno durante il prossimo potrebbero essere compatibili con le reti.

I dispositivi supporteranno una velocità addirittura più elevata rispetto a quella fornita dai provider di internet a casa, con "una reattività senza precedenti direttamente nel palmo delle loro mani, che rivoluzionerà l'esperienza mobile" ha affermato Cristiano Amon, presidente di Qualcomm.

La velocità teorica di download per i telefoni 5G è di 5 Gbps, ma a livello reale potrebbe aggirarsi sugli 1,4 Gbps, almeno secondo le stime di Qualcomm. Basti pensare che oggi, in 4G, si raggiunge una velocità di 70 Mbps. Altro vantaggio dei 5G è rappresentato che le onde mmWaves funzionano perfettamente anche in aree densamente popolate, il che vuol dire che la velocità verrà mantenuta indipendentemente dal posto.

A livello tecnico, l'antenna supporta la larghezza di banda fino ad 800 Mhz, nei 26,5-29,5 Ghz, così come l'intero spettro 27,5-28,35 e le bande 37-40 GHz. Il modem Qualcomm X50 ne supporta fino a quattro.