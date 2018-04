Qualcomm sta per licenziare 1500 dipendenti californiani per abbattere i costi

Qualcomm avrebbe intenzione di licenziare circa 1500 dipendenti nell'area della California per riuscire a risparmiare sui costi di gestione: una mossa che permetterebbe all'azienda di rispettare il patto stretto con i propri investitori, che prevede un taglio delle spese per un miliardo di dollari.

Le indiscrezioni su questo piano per il riassetto aziendale sono emerse grazie a Bloomberg; un rappresentate dell'azienda ha dichiarato al sito che l'opzione di tagliare una parte della forza lavoro è l'unica che può essere presa in considerazione, soprattutto in relazione ai piani di crescita ed espansione futuri che Qualcomm vorrebbe attuare per favorire i propri stakeholder.

Al momento Qualcomm conta quasi 34.000 dipendenti, ed è probabile che i licenziamenti previsti andranno a colpire anche personale impiegato al di fuori della California. Ad ogni modo ci si aspetta che l'azienda dia ulteriori informazioni su questi licenziamenti tramite un comunicato ufficiale, atteso nei prossimi giorni: questo tipo di documentazione è obbligatorio nel caso in cui una compagnia decida di licenziare più di 50 persone in un lasso di tempo inferiore ai 30 giorni. Inoltre ogni singolo dipendente avrà diritto ad un avviso riguardante il suo licenziamento 60 giorni prima dello stesso.

Una decisione che segue la sanzione data all'azienda per accordi anticompetitivi stretti con Apple, comunicata dall'Unione Europea all'inizio di quest'anno.