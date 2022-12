Qualcomm svela la connessione del futuro: ecco WiFi 7 Immersive Home

Nell'esplosivo epilogo del 2022 di Qualcomm, l'azienda ha presentato lo Snapdragon 8 Gen2, piattaforma disegnata per gli smartphone di nuova generazione e compatibile con il nuovo standard WiFi 7: proprio la connettività del futuro è al centro dei più recenti annunci della casa americana.

Non solo in tasca, ma anche nelle nostre case: questa la ricetta di Qualcomm per Smart Home, gaming e produttività, che raggiungeranno nuove vette grazie alla piattaforma Qualcomm WiFi 7 Immersive Home.

La nuova tecnologia consentirà di innalzare ulteriormente l'asticella della qualità di fruizione di qualunque tipo di servizio o contenuto, portando le velocità della connessione senza fili fino a 20 Gbps grazie a chip altamente efficienti (+22% di efficienza energetica rispetto al WiFi 6E) e, stando alle parole di Qualcomm, anche bilanciati in termini di prezzo.

I nuovi prodotti saranno la piattaforma top di gamma 3210 e la altrettanto interessante 326, entrambe con pieno supporto tribanda 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. Dieci i flussi massimi consentiti sul chip flagship, in configurazione 2 + 4 + 4, mentre il Qualcomm 326 consentirà fino a 2 + 2 + 2 con velocità massima supportata di 10 Gbps."Abbiamo sviluppato Qualcomm Immersive Home Platform per sdoganare la connettività ad alte prestazioni in ogni casa, con un formato economico e di basso profilo per offrire le più recenti innovazioni nel networking mesh", spiega Nick Kucharewski, VP senior e direttore generale della divisione Infrastrutture e Reti Wireless di Qualcomm Technologies, Inc.

Con questa nuova tecnologia si osserverà oltretutto un crollo verticale della latenza che, unito alle nuove velocità di picco, andrà a totale beneficio delle applicazioni più moderne della connettività, inclusi il cloud gaming e la realtà virtuale o aumentata, che citiamo non a caso in virtù del recente reveal di Qualcomm AR2 Gen1. La piattaforma Immersive Home include al suo interno anche la nuova tecnologia Qualcomm Multi-Link Mesh, che consentirà alle reti domestiche e aziendali di nuova generazione di gestire in maniera ancora più ottimizzata e soprattutto dinamica la copertura dei dispositivi connessi, riducendo la latenza, raddoppiando la velocità dei dispositivi mesh e riducendo le interferenze con un sistema di instradamento intelligente.

La nuova piattaforma presentata da Qualcomm sarà realtà tra pochissimo e per farla entrare nelle nostre case dovremo aspettare la seconda metà del 2023.