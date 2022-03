Qualcomm svela nuovo modem 5G Snapdragon X70 potenziato da AI

Mentre nuovi report sembrano confermare l’allontanamento di Apple dai modem 5G Qualcomm per iPhone 15, il produttore di chip statunitense ha ufficialmente presentato sul mercato il suo nuovo modem 5G per smartphone Snapdragon X70, degno di nota alla luce del sistema potenziato da AI e dalle velocità sorprendenti.

Come da annuncio della società, Snapdragon X70 è a tutti gli effetti il primo modem con “il primo processore 5G AI al mondo integrato in un sistema 5G Modem-RF”: ciò consentirà un aumento della velocità media di download raggiungendo comunque picchi attorno ai 10 Gigabit, aggiungendo a ciò funzionalità avanzate come Qualcomm 5G AI Suite e Qualcomm 5G Ultra-Low Latency Suite. Grazie a quest’ultima tecnologia in particolare, lo Snapdragon X70 permette di ridurre al minimo la latenza del 5G garantendo la massima reattività possibile alle varie app 5G.

Durga Malladi, vicepresidente senior e direttore generale della divisione 5G Mobile Broadband and Infrastructure, ha dichiarato: “Il nostro sistema modem-RF di quinta generazione estende la nostra leadership globale nel 5G e l'introduzione dell'elaborazione nativa dell'IA 5G crea una piattaforma e un punto di svolta per innovazioni che migliorano le prestazioni”.

Le stime di Qualcomm confermerebbero pertanto una velocità fino a 10 Gbps in download e 3,5 Gbps in upload, ma risulta essere fino al 60% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al predecessore. Snapdragon X70 dovrebbe apparire sui primi, nuovi dispositivi 5G entro la fine del 2023.

Nel mentre, si parla del possibile supporto al decoding AV1 per il chipset Snapdragon 8 Gen 2.