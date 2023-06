Qualcomm svela lo Snapdragon 4 Gen2: 4 nm anche sulla fascia bassa!

Mentre Qualcomm prepara lo Snapdragon Summit di novembre, durante il quale verrà presentato il nuovo Snapdragon 8 Gen3 per smartphone top di gamma, la compagnia di San Diego ha lanciato un nuovo SoC per telefoni entry-level. Lo Snapdragon 4 Gen2 promette di essere una piccola rivoluzione per la fascia bassa del mercato, traghettandola verso i 4 nm.

Lo Snapdragon 4 Gen2 è stato annunciato da Qualcomm come un chip perfetto per migliorare la durata della batteria degli smartphone di fascia medio-bassa, garantendo al contempo delle buone performance lato CPU e la connettività 5G, nonché un processing delle immagini scattate dalla fotocamera di alta qualità.

Il chip monta una CPU Octa Core Qualcomm Kryo fino a 2,2 GHz, con performance del 10% superiori a quelle dello Snapdragon 4 Gen1 di scorsa generazione. Inoltre, lo Snapdragon 4 Gen2 garantisce una ricarica rapida per gli smartphone che la supportano, fino al 50% con soli 15 minuti di collegamento alla corrente elettrica.

In termini di display, lo Snapdragon 4 Gen2 supporta il FullHD+ e i refresh rate fino a 120 Hz, mentre per quanto riguarda le fotocamere la CPU garantisce un autofocus più rapido del predecessore, una riduzione del blur delle immagini via software e una stabilizzazione elettronica dei sensori. Infine, lato video Qualcomm ha implementato la tecnologia Multi Camera Temporal Filtering (MCTF), che riduce il rumore di fondo delle riprese.

La grande novità, però, sta tutta nel passaggio dai 6 nm ai 4 nm come nodo produttivo del chip, che rende possibili tutte le novità appena citate e persino l'implementazione di alcuni feature AI-Based relative alle fotocamere, che permetteranno per esempio il miglioramento della qualità delle foto scattate in bassa luminosità.

Infine, mentre gli smartphone top di gamma utilizzano i modem 5G Qualcomm X70, quelli di fascia bassa saranno dotati di un chip X61 5GB Modern-RF per il 5G, che promette una "velocità incredibile di connessione" e un ampliamento del supporto di reti e frequenze. Al momento, lo Snapdragon 4 Gen1 arriverà sicuramente sugli smartphone di Redmi e Vivo, mentre non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali in merito dagli altri produttori sul mercato.