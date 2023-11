Qualcomm svela lo Snapdragon 7 Gen 3: l'IA arriva sugli smartphone di fascia media

A poche settimane dal reveal di Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm ha anche tolto il velo dallo Snapdragon 7 Gen 3, il nuovo SoC per gli smartphone di fascia media che sarà utilizzato negli smartphone Honor, Vivo e di altri produttori in arrivo già alla fine di questo mese.

Il processore porta l’intelligenza artificiale generativa simile a ChatGPT anche sui dispositivi più convenienti. Qualcomm nel comunicato spiega che le componenti interne “offrono progressi a tutto campo per accendere l’intelligenza artificiale sul dispositivo”. Ciò dovrebbe riguardare dei miglioramenti significativi per quanto riguarda le applicazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa, ed i benchmark pubblicizzati mostrano che l’SoC impiega appena un secondo per creare immagini partendo da un prompt testuale.

Lo Snapdragon 7 Gen 3 si basa ancora sulla CPU Kyro che Qualcomm utilizza da tempo nei chip mobili di fascia alta, a cui si aggiunge un’unità di elaborazione neurale aggiornata che gestisce le attività d’intelligenza artificiale generativa. Per quanto riguarda le performance, Qualcomm parla di un incremento della velocità del 15% rispetto allo Snapdragon 7 Gen 2 dello scorso anno, a fronte di un’efficienza energetica migliore del 20%. Supportata anche la ricarica rapida che è in grado di caricare una batteria dal 50% al 100% in cinque minuti, oltre che l’Audio Spaziale con tracciamento della testa. Nel comunicato però il produttore fa anche riferimento ad una maggiore efficienza energetica ed un aumento del 50% delle prestazioni della GPU rispetto alla generazione precedente.