Qualcomm e TIM fianco a fianco per la connettività del futuro

A distanza di una manciata di settimane dall'annuncio di Qualcomm WiFi 7 Immersive Home, il colosso americano ha tenuto un incontro a porte chiuse con la stampa in salsa tutta italiana al fianco di TIM, per raccontarci qualcosa in più sul futuro della connettività 5G.

Nel corso dell'evento, TIM e Qualcomm hanno ribadito la loro proficua collaborazione nello sviluppo di un'infrastruttura ancora più avanzata grazie alla tecnologia 5G mmWave, che andrà a unirsi alla mid-band attualmente in uso nelle nostre realtà quotidiane.

Al centro del dibattito anche l'impatto che potrà avere sulle nostre vite un sistema di comunicazione tanto performante, spiegando che è necessario riuscire a mantenere alto il livello di aggiornamento delle reti per poter garantire un flusso sempre più elevato di comunicazioni tramite i nostri terminali mobili. Esempio pratico di ciò sono stadi e luoghi pubblici ad alta affluenza, dove con una rete mmWave si riescono a ottenere performance di navigazione e comunicazione simili a quelle possibili con una mid-band tradizionale non congestionata.

Al picco, con una rete di nuova generazione è possibile superare i 1.900 Mbps garantendo al contempo una straordinaria efficienza energetica. Nello specifico, si parla di un impatto inferiore del 70% nel consumo energetico rispetto alle celle mid-band poiché è necessario il 75% in meno di stazioni di distribuzione del segnale, pur garantendo un'esperienza di livello superiore e a totale beneficio del consumatore finale.

Si è parlato tanto del resto del mondo, con il Giappone in prima linea con il suo sistema "blended" che andrà a proporre una combinazione di midband e mmWave sotto il nome di 5G SA.

Molto interessante anche la situazione del mercato, dove allo stato attuale già oltre 170 dispositivi sugli scaffali o prossimi all'annuncio ufficiale sono perfettamente compatibili con il 5G mmWave.

Allo stato attuale l'Italia è in prima linea insieme a Qualcomm, con TIM che ha riversato la sua visione nel progetto 5G mmWave Model City, per dare all'utente la possibilità di sperimentare una connettività superiore per realtà aumentata, metaverso ed esperienze digitali.