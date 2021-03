Qualcomm, trapelano in rete le specifiche del nuovo Snapdragon 775

Atteso a bordo di un misterioso smartphone Xiaomi, del vociferato SoC Qualcomm Snapdragon 775 sapevamo davvero poco, ma grazie a un'infografica apparsa in rete adesso abbiamo finalmente un quadro più completo sul prossimo chip medio gamma del colosso americano.

Nome in codice Qualcomm SM7350, lo Snapdragon 775 si candida come successore dell'ottimo SoC 765 della scorsa generazione e i tempi per il suo rilascio sono ormai maturi, soprattutto dopo l'ingresso sul mercato dell'eccezionale flagship Snapdragon 888 e il lancio del chip di fascia medio-alta Snapdragon 870 5G.

I primi rumor parlavano di un chip a 5 nanometri con architettura Cortex-A78. I nuovi dati sembrano confermare queste informazioni ed evidenziano la presenza della CPU Kryo 6xx, oltre a un lungo elenco di compatibilità.

Lo Snapdragon 775 avrà il pieno supporto per memorie LPDDR4X a 2400 MHz e LPDDR5 a 3200 MHz, nonchè ad archiviazione di tipo UFS 3.1 HS Gear 4.

Riguardo il comparto fotografico, il processore fotografico Spectra 570 consentirà il supporto alla registrazione in 4K a 60 FPS, alla coordinazione di tre sensori da 28 megapixel simultaneamente e alla registrazione a 30 FPS con due sensori fino a 60 + 20 megapixel.

Sul fronte della connettività, abbiamo il supporto al WiFi 6E, Bluetooth 5.2, LTE e 5G mmWave. Il comparto audio sarà invece gestito dai chip WCD9380 e WCD9385.

Sulla carta si tratta di un salto generazionale molto marcato, ma solo la prova sul campo potrà svelarne le reali prestazioni.