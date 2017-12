Qualcomm: tutti i dettagli sul nuovo processore top di gamma Snapdragon 845

Come ampiamente promesso , Qualcomm ha svelato in via ufficiale tutti i dettagli sullo Snapdragon 845, il processore che con ogni probabilità troveremo nei principali smartphone top di gamma del 2018.

Il SoC, a giudicare dalle informazioni rivelate dal produttore, è del 30% più efficiente rispetto al predecessore, lo Snapdragon 835 e, grazie alla nuova unità di elaborazione grafica (GPU), l'Adreno 630, offre miglioramenti grafici del 30% in termini di rendering video, il tutto assorbendo meno potenza.

Nello Snapdragon 845 è presente la CPU Kyro 385, il digital signal processore Hexagon 685 ed un image signal processor Spectra 280 l'AQustic Audio e soprattutto il modem più veloce mai sviluppato dalla compagnia, l'X20 Gigabit LTE.

Quest'ultimo consentirà di accedere alle reti LTE Cat 18, che supportano una velocità di 1,2 Gbps, ma dispone anche della funzione dual SIM-dual VoLTE (voice over LTE).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo Spectra 280 ISP attiva l'Ultra HD Premium, il che vuol dire che i dispositivi che lo monteranno potranno registrare filmati in 4K HDR a 60fps. Inoltre, grazie a questo particolare ISP, si potranno anche registrare filmati in HD (720p) in slow-motion ad un framerate di 480fps.

Lo Snapdragon 845 supporta praticamente qualsiasi tipo di autenticazione biometrica: impronte digitali, iride, voce, e volto.

Il processore Kyro 385 include quattro core da 2,8 GHz, del 25% più efficienti rispetto alla precedente generazione, e quattro core da 1,8 GHz. La CPU basata su un processo produttivo a FinFET a 10 nanometri, e non 7nm come ipotizzato in precedente.

Ultimo ma non meno importante, il nuovo codec audio AQustic di Qualcomm garantirà un miglior riconoscimento vocale e migliori funzioni di riproduzione e registrazione.

I primi smartphone basati sullo Snapdragon 845 saranno svelati nei primi mesi del 2018 da Samsung, Xiaomi, LG, HTC e Sony, almeno secondo quanto affermato da Qualcomm.