Qualcomm, ufficiale 3D Sonic Sensor Gen 2: lo vedremo su Samsung Galaxy S21?

Nelle ultime ore stanno arrivando miriadi di annunci lato tech. Tra le aziende che hanno deciso di svelare le proprie novità, c'è anche Qualcomm.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, la società statunitense ha colto l'occasione del CES 2021 (Consumer Electronics Show) per svelare il suo sensore di impronte digitali a ultrasuoni in-display di seconda generazione. Stando a quanto affermato dall'azienda, quest'ultimo, chiamato 3D Sonic Sensor Gen 2, è più grande e più veloce rispetto alla precedente generazione.

Più precisamente, la seconda generazione del sensore ha dimensioni pari a 8 x 8 mm, mentre il "predecessore" arrivava a 4 x 9 mm. Il 77% di superficie in più coperta dal lettore di impronte digitali consente di "immagazzinare" più informazioni, rendendo in questo modo più precisa la scansione. Inoltre, stando a Qualcomm il nuovo sensore è in grado di sbloccare lo smartphone più rapidamente del 50% rispetto a quanto accadeva in precedenza.

Vi ricordiamo che la prima generazione di sensore di impronte digitali a ultrasuoni in-display è originariamente arrivata nel 2018 con Samsung Galaxy S10. In queste ore non sono in pochi coloro che vociferano in merito alla possibile adozione di 3D Sonic Sensor Gen 2 da parte di Samsung Galaxy S21. Staremo a vedere: quest'ultimo verrà annunciato il 14 gennaio 2021.